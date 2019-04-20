Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»Sportbox.RU вчера в 11:34
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
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«А при Керимове клялись, что вы с «Анжи»!» Эмоциональное обращение Адиева к болельщикам
Sport24.ruвчера в 19:43
Адиев пристыдил болельщиков "Анжи": "Вы же при Керимове клялись, что с клубом!"
Спорт-Экспрессвчера в 20:03
Магомед Адиев: «Благодарен каждому болельщику, который пришел на матч с „Ахматом“»
Sportbox.RUвчера в 14:51
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Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
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В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
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Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
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МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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ЖКХ
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Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
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В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
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Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лиги
В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА.
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Футбол
Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»
Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено вчера в 03:49
Космос
Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России
Обновлено в 01:01
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Общество
108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино
Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
Обновлено в 00:01
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Chevrolet представил спорткар Corvette C7 Grand Sport
Спорткар получил разнообразную гамму оттенков кузова, а также оригинальные стикеры в виде полос, которые можно приклеить как на крылья, так и по всей длине Corvette C7 Grand Sport.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Авто
Кабриолеты Aurus впервые показали без чехлов и камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Технологии
Власти и Яндекс пообещали беспилотное такси в Москве через 3–4 года
В Москве планируется запуск беспилотного роботизированного такси в течение 3-4 лет.
Обновлено в 02:24
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Сеск Фабрегас - экс-игроку «Тоттенхэма»: «Вы ничего не выиграете в этом сезоне»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в своем Твиттере обменялся колкими репликами с бывшим игроком "Тоттенхэма" Грэмом Робертсом.
Обновлено в 03:48
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06