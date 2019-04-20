Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»Sportbox.RU вчера в 11:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
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Адиев – болельщикам «Анжи»: «Мы люди с Кавказа. Вы еще вчера, при Керимове, забивали стадион и клялись: мы с вами»

Sports.ru03:12

«А при Керимове клялись, что вы с «Анжи»!» Эмоциональное обращение Адиева к болельщикам

Sport24.ruвчера в 19:43

Магомед Адиев: «Благодарен каждому болельщику, который пришел на матч с „Ахматом“»

Матч ТВвчера в 14:51

Адиев: самый позитивный итог матча с «Ахматом» — «Анжи» в теме

Чемпионатвчера в 17:10

Адиев: «Мы идём дальше, у нас еще остались игры»

Евро-футбол.рувчера в 14:51

Адиев пристыдил болельщиков "Анжи": "Вы же при Керимове клялись, что с клубом!"

Спорт-Экспрессвчера в 20:03

Магомед Адиев: «Благодарен каждому болельщику, который пришел на матч с „Ахматом“»

Sportbox.RUвчера в 14:51
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Гаджеты

Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов

Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Анна Нетребко заболела и отменила концерты

Обновлено вчера в 22:12
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Степной пожар на 7 га потушили возле Домны

Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
ЖКХ

«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам

Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктах

Обновлено в 01:14
Футбол

Пятью матчами продолжится сегодня 24-й тур Российской премьер-лиги

В 19:00 начнется московское дерби, в котором действующий чемпион страны "Локомотив" примет московский ЦСКА.
Обновлено в 01:30
Футбол

Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено вчера в 03:49
Космос

Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников

Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей в России

Обновлено в 01:01
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:53
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию - каждую пятницу выпивает один бокал вина.
Обновлено в 00:01
Экономика

Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров

Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Авто

Chevrolet представил спорткар Corvette C7 Grand Sport

Спорткар получил разнообразную гамму оттенков кузова, а также оригинальные стикеры в виде полос, которые можно приклеить как на крылья, так и по всей длине Corvette C7 Grand Sport.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек

11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.
Обновлено в 03:09
Авто

Кабриолеты Aurus впервые показали без чехлов и камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Технологии

Власти и Яндекс пообещали беспилотное такси в Москве через 3–4 года

В Москве планируется запуск беспилотного роботизированного такси в течение 3-4 лет.
Обновлено в 02:24
Экономика

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Футбол

Сеск Фабрегас - экс-игроку «Тоттенхэма»: «Вы ничего не выиграете в этом сезоне»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в своем Твиттере обменялся колкими репликами с бывшим игроком "Тоттенхэма" Грэмом Робертсом.
Обновлено в 03:48
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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