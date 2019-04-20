Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»Sportbox.RU вчера в 11:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
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Адиев – болельщикам «Анжи»: «Мы люди с Кавказа. Вы еще вчера, при Керимове, забивали стадион и клялись: мы с вами»

Sports.ru03:12

«А при Керимове клялись, что вы с «Анжи»!» Эмоциональное обращение Адиева к болельщикам

Sport24.ruвчера в 19:43

Магомед Адиев: «Благодарен каждому болельщику, который пришел на матч с „Ахматом“»

Sportbox.RUвчера в 14:51

Адиев: самый позитивный итог матча с «Ахматом» — «Анжи» в теме

Чемпионатвчера в 17:10

Адиев: «Мы идём дальше, у нас еще остались игры»

Евро-футбол.рувчера в 14:51

Магомед Адиев: «Благодарен каждому болельщику, который пришел на матч с „Ахматом“»

Матч ТВвчера в 14:51

Адиев пристыдил болельщиков "Анжи": "Вы же при Керимове клялись, что с клубом!"

Спорт-Экспрессвчера в 20:03
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 06:37
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище

Новое Северо-Кавказское суворовское военное училище будет построено во Владикавказе, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Обновлено в 06:31
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является оплотом суверенитета республики.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Авто

ЦОДД назвал авто, водители которых чаще всего нарушают ПДД

Чаще всего нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия

При крушении легкого самолета в Болгарии погибли два человека

Обновлено в 06:03
Экономика

Минфин предложил вывести оборот изделий из серебра из-под госконтроля

Минфин России подготовил проект поправок о выводе из-под госконтроля оборота ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.
Обновлено в 06:56
Путешествия

ЕС упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей

Туристы с хорошей визовой историей получат многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания от года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

Обновлено в 04:59
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Авто

Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus

Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
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В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Чеченец, обвиняемый в убийстве военных, оправдан присяжными

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Под Челябинском огнеметчики ликвидировали технику условного противника

Стрельба велась из реактивных огнеметов "Шмель-Д" по ДОТам, автомобилям и бронированной технике условного противника на дальности до 700 метров.
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Аналитик: ВВС Израиля испытали в Сирии высокоточную ракету

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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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