Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»Sportbox.RU вчера в 11:34
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«А при Керимове клялись, что вы с «Анжи»!» Эмоциональное обращение Адиева к болельщикам
Sport24.ruвчера в 19:43
Магомед Адиев: «Благодарен каждому болельщику, который пришел на матч с „Ахматом“»
Sportbox.RUвчера в 14:51
Адиев пристыдил болельщиков "Анжи": "Вы же при Керимове клялись, что с клубом!"
Спорт-Экспрессвчера в 20:03
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Футбол
«Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище
Новое Северо-Кавказское суворовское военное училище будет построено во Владикавказе, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
Обновлено в 06:31
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия является оплотом суверенитета республики.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Авто
ЦОДД назвал авто, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Чаще всего нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Экономика
Минфин предложил вывести оборот изделий из серебра из-под госконтроля
Минфин России подготовил проект поправок о выводе из-под госконтроля оборота ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства.
Обновлено в 06:56
Путешествия
ЕС упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей
Туристы с хорошей визовой историей получат многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания от года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР
Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Авто
Рассекречен облик парадного кабриолета Aurus
Минобороны России на своей странице в Сети выложило ролик, на котором можно лицезреть парадный кабриолет Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Под Челябинском огнеметчики ликвидировали технику условного противника
Стрельба велась из реактивных огнеметов "Шмель-Д" по ДОТам, автомобилям и бронированной технике условного противника на дальности до 700 метров.
Обновлено в 06:39