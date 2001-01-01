Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»Матч ТВ 11:34

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура РПЛ против «Ахмата».

Магомед Адиев: «„Анжи“ готовится с хорошим настроением к любому матчу»

Политика РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.

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