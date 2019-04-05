Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов выбран лучшим игроком «Краснодара» в мартеКубанские новости 11:56

На официальном сайте «быков» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком клуба в марте стал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, забивший три мяча. Второе место у голкипера Матвея Сафонова, третье досталось - полузащитнику Маурисио Перейере, сообщает пресс-служба клуба.
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Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Советский спорт11:30

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Sport24.ru10:55

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Спорт-Экспресс11:03

«Без вариантов». Сулейманова признали лучшим игроком марта в «Краснодаре»

Sportbox.RU11:38

Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Чемпионат11:25

«Без вариантов». Сулейманова признали лучшим игроком марта в «Краснодаре»

Матч ТВ11:38

Магомед-Шапи Сулейманов признан лучшим игроком ФК «Краснодар» в марте

Кубань 2412:51
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Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
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