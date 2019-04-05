Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов выбран лучшим игроком «Краснодара» в мартеКубанские новости 11:56
На официальном сайте «быков» завершилось голосование болельщиков, по итогам которого лучшим игроком клуба в марте стал нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, забивший три мяча. Второе место у голкипера Матвея Сафонова, третье досталось - полузащитнику Маурисио Перейере, сообщает пресс-служба клуба.
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