Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» заявил, что всегда выходит на игру с запредельным настроем, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

Магомед-Шапи Сулейманов: «Жду голы от себя в каждом матче»

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