Футбол
Спорт день за днемМагомед-Шапи Сулейманов: С «Олимпиакосом» еще ничего не потеряно
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
С «Олимпиакосом» еще ничего не потеряно, – рассказал Сулейманов в эфире «Матч Премьер». В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Краснодар" в Греции уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4. В составе хозяев отличились Мигель Герреро, Даниэл Поденсе и Лазар Ранджелович, который оформил дубль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матвеев и Сулейманов рассчитывают победить «Олимпиакос» в квалификации Лиги чемпионов
RT на русскомвчера в 17:15
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Политика
Американский сенатор заявил об отказе в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 00:11
Космос
«Роскосмос» создаст комиссию для оценки состояния МКС
Госкорпорация «Роскосмос» создаёт комиссию, которая оценит состояние систем Международной космической станции.
RT на русском 00:25
Шоу-бизнес
Пугачева назвала свою преемницу
В описании к видео Лобода поблагодарила Пугачеву за "благословение" Российская певица и композитор Алла Пугачева назвала исполнительницу Светлану Лободу своей преемницей.
Аргументы и Факты вчера в 23:53
Единоборства
Тренер Ковалева: «Сергей готов к бою с Альваресом. Он все доказал тем, кто его списал»
Тренер Сергея Ковалева Бадди Макгирт отметил, что российский боксер готов выйти на бой с мексиканцем Саулем Альваресом.
Матч ТВ вчера в 21:34
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:48
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 13:49
Космос
Картина аргентинского художника Бенджамина Парравичини напророчила апокалипсис на 27 августа
Согласно последним сведениям, апокалипсис ожидается 27 августа 2019 года.
ЛигаNews.net 25 августа в 08:26
Общество
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, почему россияне толстые
Александр Мясников заявил, что ситуация с ожирением будет сохраняться, пока рынок предлагает нам еду, богатую быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами и трансжирами, пишет ФАН.
Волгоградская правда вчера в 22:53
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Политика
В Японии не исключили возврата к формату G8
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что нельзя исключать возвращения к формату G8 при соблюдении определённых условий, однако на это может потребоваться время.
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Технологии
Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Жигунов высказался о состоянии здоровья Заворотнюк
Вся страна пристально следит за новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Комсомольская правда вчера в 15:30
Транспорт
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru вчера в 11:13
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочку
Российская телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою годовалую дочку Марию. Фотография опубликована в Instagram.
Народные новости вчера в 22:43
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Известия 24 августа в 12:34
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:17
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском вчера в 16:27
Кино
Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Футбол
ЦСКА договорился об аренде защитника «Севильи»
ЦСКА хочет усилиться защитником «Севильи»
Евро-футбол.ру вчера в 15:16
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Итоговое заявление саммита G7 уместилось на одном листе
Итоговое заявление участников саммита "большой семёрки" во французском Биаррице умещается на одном листе и затрагивает торговые вопросы, иранскую атомную программу, а также ситуацию на Украине, в Иране, Ливии и Гонконге.
РИА Новости вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33