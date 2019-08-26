Футбол
Спорт день за днемМагомед-Шапи Сулейманов: С «Олимпиакосом» еще ничего не потеряно
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
С «Олимпиакосом» еще ничего не потеряно, – рассказал Сулейманов в эфире «Матч Премьер». В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Краснодар" в Греции уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4. В составе хозяев отличились Мигель Герреро, Даниэл Поденсе и Лазар Ранджелович, который оформил дубль.
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