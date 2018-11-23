Футбол

Магнуссон забил первый гол за ЦСКА
Sports.ru
11:25

Ахмат — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
5′
Кристиян Бистрович
Олег Иванов
35′
57′
Хердюр Магнуссен
72′
Хердюр Магнуссен
76′
Такума Нисимура
Константин Кучаев
Магомед Мусалов
Аблай Мбенг
78′
86′
Георгий Щенников
Исмаэл Силва
86′
90′+6′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
90′+7′
Тимур Жамалетдинов
На 57-й минуте забитым мячом отметился защитник армейцев Хердюр Магнуссон, откликнувшийся на подачу Ивана Облякова с углового. Для 25-летнего исландца этот гол стал первым за ЦСКА после своего перехода из «Бристоля» минувшим летом.
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