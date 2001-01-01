Магнуссон оценил Шарлию, который проводит сбор с ЦСКАМатч ТВ 08:41

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от совместных тренировок с Звонимиром Шарлией на сборе в Австрии. 25 июня армейцы сообщили, что ведут переговоры о возможном переходе хорватского защитника клуба «Славен Белупо».

Магнуссон оценил Шарлию, который проводит сбор с ЦСКА

Шоу-бизнес Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Футбол Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Происшествия Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".

Единоборства Оршуш завоевала бронзу в женской борьбе на Европейских играх Россиянка Стальвира Оршуш завоевала бронзу в весовой категории до 53 килограммов на Европейских играх в Минске.

Происшествия Возбуждено дело против основателя «Рольфа» Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.

Общество Детские пособия для малоимущих семей поднимут до 10 тысяч рублей Пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей увеличат с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей.

Технологии В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Политика В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».

Недвижимость Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Общество Активисты проведут марш в поддержку сестер Хачатурян 6 июля в Москве Активисты проведут марш в поддержку обвиняемых в убийстве отца сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян 6 июля в Москве.

Авто В России выпущен юбилейный кроссовер Renault Kaptur С конвейера московского завода Renault сошел 100-тысячный кроссовер Kaptur. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба французского бренда.

Политика Премьер Грузии заявил о работе над сохранением турпотока из России Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что власти страны ведут работу над тем, чтобы туристический поток из России не сокращался.

Наука Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.

Технологии Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».

Транспорт Минтранс Подмосковья раскрыл места установки камер на дорогах Минтранс Московской области опубликовал информацию о местах установки камер фотовидеофиксации.

Происшествия В Волгограде загорелся строительный рынок В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

Шоу-бизнес Анастасию Костенко заподозрили в новой беременности Поклонники пары надеются, что Дмитрий и Анастасия вскоре объявят о новой беременности.

Происшествия Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Общество Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".