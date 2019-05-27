Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительнымЧемпионат 11:32

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.

Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным

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