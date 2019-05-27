Футбол

Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительнымЧемпионат 11:32

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Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.
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Магнуссон: «ЦСКА не вышел в Лигу чемпионов, но мой первый сезон в клубе вышел восхитительным»

Sport24.ru15:12

Хердур Магнуссон: «Это мой первый сезон в ЦСКА, и он был восхитительный»

Sportbox.RU14:13

Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным

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Хердур Магнуссон: Это был восхитительный год

Советский спорт12:09

Магнуссон: «Мой первый сезон с ЦСКА был восхитительным»

Soccer.ru11:40

Хердур Магнуссон: «Это мой первый сезон в ЦСКА, и он был восхитительный»

Матч ТВ14:13

Магнуссон поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку

Спорт-Экспресс11:30
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
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Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
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Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
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