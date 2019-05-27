Футбол
Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительнымЧемпионат 11:32
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.
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Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Финансы
Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже
В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.
Обновлено в 16:30
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Экономика
«Россети» увеличили прибыль на 23% в первом квартале
За первые три месяца текущего года чистая прибыль "Россетей" составила 40,8 миллиарда рублей, на 22,9% обогнав результат прошлого года.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и вышел в Бундеслигу
«Унион» завоевал право выступать в высшем дивизионе в сезоне-2019/20. Команда Урса Фишера по сумме двух матчей прошла «Штутгарт».
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Израиль атаковал сирийскую ракетную установку
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой
Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено в 08:38
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Политика
Парламент Австрии сместил канцлера Себастьяна Курца
Национальный совет Австрии (нижняя пала парламента страны) вынес вотум недоверия кабинету министров во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:36
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Кома» от братьев Андреасянов
Компания «Централ Партнершип» поделилась дебютным трейлером к грядущему продюсерскому проекту Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400
Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В одесской колонии заключенные подняли бунт
Обновлено в 05:26
Культура
Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева
Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Спорт
Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг
Обновлено в 15:23
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Хоккей
Бержерон: «Бостон» хочет в финале обернуть опыт в свою пользу
В финале Кубка Стэнли «Бостон» сыграет с «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека
В Киришском районе Ленобласти три человека погибли, один получил тяжелые травмы при столковении иномарки с деревом.
Обновлено в 15:58
Политика
Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Экономика
ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей
В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Кургане на трассе горит бензовоз
Дым от горящего автомобиля распространяется над Курганом.
Обновлено в 10:38
Хоккей
Наставник сборной Чехии расплакался на пресс-конференции после ЧМ-2019
Наставник чешской команды Милош Ржига высказался о результатах на чемпионате мира по хоккею 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:21
Футбол
Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии
Обновлено в 16:43