Футбол
Магнуссон: матчи с «Ахматом» даются ЦСКА тяжелоРИА Новости 03:40
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
78
Дивеев
23
Магнуссон
20
Кучаев
7
Ахметов
29
Бийол
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
33
Гудиев
22
Садулаев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
11
Силва
19
Иванов
23
Швец
21
Роши
77
Бериша
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон перед матчем с "Ахматом" отметил, что для армейцев встречи с грозненцами являются непростыми. Игра 7-го тура чемпионата России пройдет в воскресенье в Москве и начнется в 16:30.
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