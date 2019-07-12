Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По признанию исландца, в новой кампании москвичи хотят выступить лучше, чем в предыдущей. В прошлом сезоне ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России.

Магнуссон: «ЦСКА надеется провести новый сезон лучше, чем предыдущий»

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