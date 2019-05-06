Экономика

ВТБ раскрыл стоимость покупки пенсионного фонда «Магнит» у ГалицкогоРБК Краснодар 02:38

Как сообщал РБК Краснодар, о том, что бизнесмен Сергей Галицкий продал структурам банка ВТБ 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит», стало известно в феврале 2019 года.
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Стала известна стоимость сделки между ВТБ и Галицким по пенсионному фонду «Магнит»

Деловая газета. Юг03:29

Стала известна стоимость продажи Галицким пенсионного фонда «Магнита»

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ВТБ стал основным владельцем НПФ «Магнит»

Саминвестор02:39

ВТБ назвал стоимость покупки пенсионного фонда «Магнит» у Сергея Галицкого

Кубанские новости02:52

ВТБ раскрыл стоимость покупки пенсионного фонда «Магнит» у Галицкого

РБК Краснодар02:38

«Магниту» дали пенсионную оценку

Коммерсантъвчера в 17:24
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Происшествия

Жесткая посадка SSJ-100 в Шереметьеве: что привело к трагедии

41 человек погиб при жесткой посадке самолета «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) компании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 04:06
Происшествия

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

Обновлено в 01:16
Происшествия

Пассажирка рейса Москва — Мурманск сдала билет за два дня до вылета

Женщина передумала лететь и сдала уже купленный билет за несколько дней до катастрофы.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Из-за жесткой посадки самолета в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Авто

УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Обновлено в 04:13
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Частично парализовало Анджелину Джоли

Крах семейной жизни принес 42-летней актрисе Анджелине Джоли большие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 02:17
Кино

Состояние участников группы Queen превысило богатство Елизаветы II

Состояние королевы Великобритании Елизаветы II на £75 млн меньше, чем у ныне живущих участников рок-группы Queen, выяснило издание The Times.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Экономика

Объем выдачи ипотеки по итогам первого квартала вырос на 6%

К 2021 году ставку планируется снизить до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое — с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Президент бренда Лю Вейбинг (Lu Weibing) в ряде сообщений в сети Weibo рассказал об оснащении аппарата.
Обновлено в 03:55
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Происшествия

Опубликован список погибших в сгоревшем самолете в Шереметьево

СМИ опубликовали список погибших в сгоревшем самолете Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево. По уточненным данным, погибли 41 человек.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» были госпитализированы 6 человек.
Обновлено в 01:34
Космос

Для первого космонавта из ОАЭ изготовили кресло

Изготовлено кресло для первого космонавта из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, в котором он отправится на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз МС-15" 25 сентября, сообщили РИА Новости на предприятии-изготовителе НПП "Звезда".
Обновлено в 04:01
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Жители Сирии страдают под огнем террористов в Хаме и Латакии

Корреспондентам информационного агентства удалось разузнать о состоянии здоровья нескольких жителей, которые попали под обстрел террористов и получили ранения разной степени тяжести.
Обновлено вчера в 13:51
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Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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Российская компания
Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. По данным на 30 июня 2018 года, сеть компании включала 16 960 магазинов, из них: 12 503 магазина в формате «у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4000 магазинов дрогери «Магнит Косметик». Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации. У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч автомобилей. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 270 тысяч человек. Штаб-квартира - в городе Краснодаре.
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