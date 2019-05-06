Экономика
ВТБ раскрыл стоимость покупки пенсионного фонда «Магнит» у ГалицкогоРБК Краснодар 02:38
Как сообщал РБК Краснодар, о том, что бизнесмен Сергей Галицкий продал структурам банка ВТБ 80% негосударственного пенсионного фонда «Магнит», стало известно в феврале 2019 года.
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Стала известна стоимость сделки между ВТБ и Галицким по пенсионному фонду «Магнит»
Деловая газета. Юг03:29
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