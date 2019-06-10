Общество

«Магнит» запускает новый формат магазиновМоллы.Ru 00:35

Компания «Магнит», второй по объему выручки продуктовый ритейлер в России, открыла первые магазины в новом формате, сообщила гендиректор ритейлера Ольга Наумова. По ее словам, первые две торговые точки в формате «Сити» появились в Москве и Краснодаре.
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«Магнит» заработал в новом формате

ФедералПресс04:19

«Магнит» тестирует ультрамалый формат магазинов

Коммерсантъ Краснодар02:28

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

ТАСС08 июня в 05:14

Новый формат магазинов «Магнит» появился в Краснодаре

Блокнот Краснодар01:19

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Агентство Телеграфвчера в 07:02

«Магнит» начал тестировать магазины малого формата

ПРАЙМ08 июня в 05:18

«Магнит» открыл первые ультрамалые магазины

iReactor01:36
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:47, Ашберн
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Религия

В турецком Измире совершили первую Литургию для русскоязычных верующих

Первое богослужение для русскоязычных верующих Московского Патриархата было совершено в турецком Измире 7 июня 2019 года.
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Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
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Армия и оружие

Новую систему ПВО Ирана показали в действии

Министерство обороны Ирана показало в действии систему ПВО собственной разработки "Хордад-15".
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Общество

Журналисты анонсировали акцию в день России в поддержку Ивана Голунова

В Москве 12 июня пройдет несогласованная с мэрией Москвы акция в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК один из организаторов, журналист «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 05:01
Общество

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Закон увеличивает штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
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Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
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Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

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Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа

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