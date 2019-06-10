Общество
«Магнит» запускает новый формат магазиновМоллы.Ru 00:35
Компания «Магнит», второй по объему выручки продуктовый ритейлер в России, открыла первые магазины в новом формате, сообщила гендиректор ритейлера Ольга Наумова. По ее словам, первые две торговые точки в формате «Сити» появились в Москве и Краснодаре.
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Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
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В России ужесточили штрафы за кражу электричества
Закон увеличивает штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
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Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
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