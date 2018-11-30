Торговая сеть "Магнит" в июне сообщила о начале переговоров о покупке "СИА Групп" - одного из пяти крупнейших в России фармацевтических дистрибуторов. "СИА Групп" входит в Marathon Group, которая в мае купила 11,82% акций "Магнита" у ВТБ.

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Энергетика Энергетика Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.

Финансы Финансы ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.

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