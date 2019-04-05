«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Политика Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Шоу-бизнес Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.

Футбол Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Финансы В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к росту Низкая безработица поддержит рост акций Темпы роста занятости в США ускорились в марте, а безработица осталась на уровне 3,8%.

Игры Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.

Политика США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

Происшествия Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.

Энергетика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.

Армия и оружие Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.

Общество В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".

Хоккей ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.

Политика США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.

Политика Путину понравилась картошка Лукашенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.

Политика Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Игры Две игры для Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.