Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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«Магнит» хотел купить сеть «Лента». Он предлагал цену выше, чем Мордашов
Деловой квартал (Екатеринбург)05:09
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Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика
Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Милан» выиграл у «Ювентуса» только одну из последних 12 игр в Серии А. Остальные он проиграл
Обновлено в 10:57
Финансы
В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к росту
Низкая безработица поддержит рост акций Темпы роста занятости в США ускорились в марте, а безработица осталась на уровне 3,8%.
Обновлено в 09:01
Игры
Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах
По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов
На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Политика
США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы
Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено в 04:50
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:04
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
Обновлено в 17:38
Политика
Путину понравилась картошка Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский заявил о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 20:05
Игры
Две игры для Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности
Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем
Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16