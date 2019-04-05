Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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Подробнее о событии

«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъ16:34

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС11:38

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБК12:08

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомости11:34

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru07:44

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс14:15

«Магнит» хотел купить сеть «Лента». Он предлагал цену выше, чем Мордашов

Деловой квартал (Екатеринбург)05:09
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Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Политика

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало

Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Футбол

Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован

По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено в 17:09
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Милан» выиграл у «Ювентуса» только одну из последних 12 игр в Серии А. Остальные он проиграл

Обновлено в 10:57
Финансы

В США выросла занятость и зарплаты. Индексы получили стимул к росту

Низкая безработица поддержит рост акций Темпы роста занятости в США ускорились в марте, а безработица осталась на уровне 3,8%.
Обновлено в 09:01
Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов

На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Политика

США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам

Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы

Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Наука

Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

Обновлено в 04:50
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика

США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:04
Политика

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Происшествия

Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

Обновлено в 17:38
Политика

Путину понравилась картошка Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Политика

Зеленский заявил о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено в 20:05
Игры

Две игры для Nintendo Switch получат поддержку виртуальной реальности

Игры Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the Wild получат поддержку виртуальной реальности на Nintendo Switch.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 20:16
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