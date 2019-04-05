Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Футбол
«Марсель» всухую проиграл «Бордо»
В стартовом матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" получил болезненный удар по лигочемпионским амбициям, проиграв "Бордо" 0:2. У жирондинцев Франсуа Камано реализовал пенальти в середине первого тайма, а Николя де Превиль поставил крест на интриге на 71-й минуте.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Ужгороде задержали мужчину, который на улице продавал гранатомет
Мужчина, который пытался продать противотанковый гранатомет на улице в Ужгороде, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Авто
Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар
Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Экономика
Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%
Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Происшествия
WP: в Boeing признали наличие еще одного сбоя ПО на самолетах 737 MAX
Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Обновлено в 00:35
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко вслед за Зеленским сдал анализ на алкоголь и наркотики
Президент Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:34
Экономика
Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле
Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле из-за отсутствия электричества и воды.
Обновлено в 00:45
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
Обновлено в 11:32
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок последнего клипа Юлии Началовой
PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео со съемок последнего клипа артистки, сообщается на сайте kp.ru.
Обновлено в 13:47
Футбол
«Химки» уступили «Барселоне» в последнем туре Евролиги
Подмосковные «Химки» проиграли испанской «Барселоне» в матче заключительного 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Политика
Генпрокуратура Украины завела дело на адвоката Вышинского
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении адвоката Кирилла Вышинского Андрея Доманского.
Обновлено в 08:11