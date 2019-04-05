Экономика
«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»Rambler News Service вчера в 11:47
В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
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Футбол
Президент «Атлетико» оценил шансы Гризманна покинуть клуб
Президент "Атлетико" Энрике Сересо оценил шансы Антуана Гризманна покинуть мадридский клуб.
Обновлено вчера в 08:34
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»
Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без упоминания ЕС
Паспорта нового образца начали выдавать жителям Великобритании. Они почти отличаются от старых.
Обновлено в 03:26
Футбол
Главное дерби России телеболельщик не увидит
После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол
Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
России пора готовиться к настоящей масштабной войне: ученый
К настоящему времени накопилось слишком много противоречий между Россией и западом, преимущественно США, которые невозможно разрешить без войны.
Обновлено в 02:17
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
При пожаре во Владимирской области погибли бабушка и двое внуков
В жилом доме города Вязники Владимирской области три человека стали жертвами пожара, среди них бабушка и двое внуков.
Обновлено в 03:20
Авто
Кроссовер Geely Emgrand GS получил обновление
На портале китайского министерства промышленности появились изображения модернизированного кроссовера Geely Emgrand GS.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье
Названы плюсы и минусы применения соды в лечебных целях
Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
Обновлено в 02:11
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой
Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Максим Фадеев обвинил современное общество в деградации
Известный продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram нелестно высказался о современном обществе.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Обновлено в 02:07
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика
На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги
В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Наука
В Китае представили самый длинный в мире электробус
Электроавтобус BYD «K12A» называют «наземным поездом», его длина 27 метров. Он может вместить 250 человек и двигаться со скоростью 70 км/ч.
Обновлено 04 апреля в 11:35