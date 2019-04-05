Экономика

«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»Rambler News Service вчера в 11:47

В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
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«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъвчера в 16:34

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАССвчера в 11:38

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБКвчера в 12:08

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомостивчера в 11:34

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ruвчера в 07:44

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:15

Наумова vs. Мордашов: Кто купит «Ленту»?

Finam.Ruвчера в 11:40
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Футбол

Президент «Атлетико» оценил шансы Гризманна покинуть клуб

Президент "Атлетико" Энрике Сересо оценил шансы Антуана Гризманна покинуть мадридский клуб.
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Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Польше поезд протаранил машину скорой помощи

В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
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Футбол

Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»

Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Транспорт

ЦОДД посоветовал водителям передвигаться по Северо-Восточной хорде

Обновлено в 02:28
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без упоминания ЕС

Паспорта нового образца начали выдавать жителям Великобритании. Они почти отличаются от старых.
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Футбол

Главное дерби России телеболельщик не увидит

После 21-го тура «Зенит» набрал 44 очка, по 38 у «Краснодара» и «Локомотива», 37 — ЦСКА, 36 — «Спартак».
Обновлено вчера в 20:57
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше

Обновлено вчера в 13:15
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

России пора готовиться к настоящей масштабной войне: ученый

К настоящему времени накопилось слишком много противоречий между Россией и западом, преимущественно США, которые невозможно разрешить без войны.
Обновлено в 02:17
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО

Министр экономического развития России Максим Орешкин отреагировал на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о причинах поражения Украины в ВТО по делу о транзите товаров.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

При пожаре во Владимирской области погибли бабушка и двое внуков

В жилом доме города Вязники Владимирской области три человека стали жертвами пожара, среди них бабушка и двое внуков.
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Авто

Кроссовер Geely Emgrand GS получил обновление

На портале китайского министерства промышленности появились изображения модернизированного кроссовера Geely Emgrand GS.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Здоровье

Названы плюсы и минусы применения соды в лечебных целях

Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
Обновлено в 02:11
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Максим Фадеев обвинил современное общество в деградации

Известный продюсер Максим Фадеев на своей страничке в Instagram нелестно высказался о современном обществе.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Музыка

Лазарев назвал главного соперника на Евровидении

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Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Политика

На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги

В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф

Американская компания Boeing намерена сократить производство самолетов модели 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Недвижимость

Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки

Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
Наука

В Китае представили самый длинный в мире электробус

Электроавтобус BYD «K12A» называют «наземным поездом», его длина 27 метров. Он может вместить 250 человек и двигаться со скоростью 70 км/ч.
Обновлено 04 апреля в 11:35
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