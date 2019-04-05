Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомости11:34

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс14:15

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБК12:08

«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъ16:34

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru07:44

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС11:38

«Магнит» хотел купить сеть «Лента». Он предлагал цену выше, чем Мордашов

Деловой квартал (Екатеринбург)05:09
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Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником

Обновлено в 22:00
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Экономика

Facebook, Twitter и Instagram не смогут использовать данные россиян

АНО «Цифровая экономика» предложила запретить иностранным компаниям использовать данные российских граждан без наличия юридического представительства в стране.
Обновлено в 10:10
Авто

Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год

При создании списка журналисты взяли данные о продажах автомобилей за определённый промежуток времени и количество машин, которые продали в течении года после покупки.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Тверском суде Москвы мужчина попытался напасть на пристава с ножом

Обновлено в 10:41
Общество

Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы

Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено в 11:27
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Гаджеты

Apple начала продавать новые iPad Air и iPad mini в России

Компания Apple сообщила о начале продаж в России новых планшетов iPad Air и iPad mini.
Обновлено в 10:42
Технологии

Агрегаторы такси тестируют систему контроля рабочего времени водителей

Как говорится в пресс-релизе компаний, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» сейчас тестируют систему, которая позволит контролировать, сколько водитель такси находится за рулем.
Обновлено в 05:36
Здоровье

Более 700 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго

В Демократической Республике Конго за время последней эпидемии, с лета 2018 года, 702 человека скончались в результате заражения лихорадкой Эбола.
Обновлено в 22:19
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Брошенный мужчина «заказал» Елену Корикову

Елене Кориковой написала поклонница, которая, посмотрев старое интервью актрисы, сделала вывод, что многие ее недооценивают, видя только красоту.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В Германии призывают распустить НАТО

НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено в 04:25
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Здоровье

Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии

Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Армия и оружие

Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Экономика

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало

Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Политика

Киевский стадион запланировал другие мероприятия на день дебатов

На киевском стадионе «Олимпийский», где кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко 19 апреля намерены провести свои дебаты, запланированы другие мероприятия.
Обновлено в 18:36
Хоккей

Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Космос

Nova 2: как британский инженер-самоучка собирает ракету в гараже

В интервью Guardian Беннет заявил, что если у него будет $13 млн, его новая ракета - Nova 2 - отправит космических туристов в суборбитальный полет в течение трех лет.
Обновлено в 06:29
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Авто

Как выбрать правильное машинное масло?

Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Как работают Яндекс.Новости?
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