Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41
После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
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Армия и оружие
Генсек ООН встретился с Хафтаром в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш провел переговоры в Бенгази с главнокомандующим «Ливийской национальной армии» (ЛНА) Халифой Хафтаром, 5 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:19
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:41
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Общество
Малышева отказалась извиняться за критику остеопатии
Обновлено вчера в 09:44
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Футбол
СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»
По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.
Обновлено в 13:13
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено в 11:22
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Саакашвили высказался об алкоголизме Порошенко
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».
Обновлено в 07:55
Футбол
«Виллем II» расторг контракт с Езбилисом за отказ выйти на замену
"Виллем II" расторг контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Арасом Езбилисом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 09:18
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России.
Обновлено в 07:27
Политика
Волкер заявил, что Россия «влияет» на Украину с помощью RT и Sputnik
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в эфире PBSNews, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров
Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация.
Обновлено в 11:58