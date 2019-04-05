Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъ16:34

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс14:15

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru07:44

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомости11:34

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБК12:08

«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

Фонтанка.Ру12:42

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС11:38
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Наука

Зрительная информация в памяти поблекла со временем

Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено в 07:30
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика

Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Наука

Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы

От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Космос

Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу

Обновлено в 11:59
Политика

Климкин рассказал, почему Киев проиграл спор с Россией в ВТО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не были учтены советы дипломатического ведомства по стратегии и тактике.
Обновлено в 12:45
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Кино

Джон Чо сыграет главную роль в сериале Netflix по аниме «Ковбой Бибоп»

Обновлено в 02:58
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии

Совбез ООН призвал прекратить военные действия на территории Ливии, военного решения конфликта нет, следует из заявления организации.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Общество

Первый российский визовый центр открылся в Японии

Обычно туристы из Японии едут на три-семь дней, почти 80% броней включают сопровождение японоязычных гидов, экскурсии и трансферы.
Обновлено в 04:44
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено в 12:31
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Во Владивостоке горит склад стройматериалов

Обновлено в 10:53
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Технологии

Агрегаторы такси начнут контролировать рабочее время водителей

В Москве, Подмосковье и Ярославле сервисы заказа такси проведут тестирование системы проверки времени работы водителей.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов

В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Политика

Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Авто

Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар

Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Общество

Twitter оштрафовали на три тысячи рублей

Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом

Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02
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