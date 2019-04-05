Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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Наука
Зрительная информация в памяти поблекла со временем
Яркость визуальной информации со временем стирается из памяти, выяснили американские ученые.
Обновлено в 07:30
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Политика
Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Наука
Впервые запечатлена траектория колебательного движения молекулы
От структурных перестроек химических молекул до работы молекулярной машины рибосомы — все динамические процессы в природе связаны с колебательным движением.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Космос
Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено в 11:59
Политика
Климкин рассказал, почему Киев проиграл спор с Россией в ВТО
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Киев проиграл спор с Москвой по транзиту товаров во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что не были учтены советы дипломатического ведомства по стратегии и тактике.
Обновлено в 12:45
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии
Совбез ООН призвал прекратить военные действия на территории Ливии, военного решения конфликта нет, следует из заявления организации.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Общество
Первый российский визовый центр открылся в Японии
Обычно туристы из Японии едут на три-семь дней, почти 80% броней включают сопровождение японоязычных гидов, экскурсии и трансферы.
Обновлено в 04:44
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Технологии
Агрегаторы такси начнут контролировать рабочее время водителей
В Москве, Подмосковье и Ярославле сервисы заказа такси проведут тестирование системы проверки времени работы водителей.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Политика
Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Авто
Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар
Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Общество
Twitter оштрафовали на три тысячи рублей
Сервис микроблогов Twitter оштрафован на 3 тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации данных российских пользователей.
Обновлено в 11:37
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко и пообещал победить одним ударом
Российский спортсмен Михаил Кокляев согласился провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.
Обновлено в 18:02