Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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Lenta.ru07:44

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

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