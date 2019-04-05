Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании. Сумма сделки составит $1,78 млрд.
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Названы самые полезные и вредные супы в России
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Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
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Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
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Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
20 штатов США подали судебные иски на администрацию Дональда Трампа
Судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа подали власти 20 американских штатов.
Обновлено в 19:22
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Обновлено в 10:17
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Кино
Режиссер «Игр разума» снимет Эми Адамс в фильме для Netflix
Обновлено в 13:48
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд арестовал шестого фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу, 5 апреля, заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:02
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
Экономика
Системы электроснабжения Венесуэлы не выдерживают прежних нагрузок
В сообщении говорится, что плановые отключения помогут сохранить работоспособность систем электроснабжения, поврежденных кибернетическими, электромагнитными и физическими атаками.
Обновлено в 18:14
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Девушка Роналду рассказала, как познакомилась с Криштиану
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью журналу Elle рассказала о знакомстве с португальцем и о своей повседневной жизни.
Обновлено в 06:30
Музыка
Что случилось в восьмом эпизоде шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 17:05
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Общество
Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу
Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Футбол
Бьорн Сигурдарсон: Считаю использование VAR хорошим решением
В матче Урал Арсенал главный арбитр Алексей Еськов удалил после видеопросмотра полузащитника хозяев Петруса Бумаля, а в матче Локомотив Ростов благодаря VAR был назначен пенальти в пользу гостей.
Обновлено в 18:32
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
Новый iPad mini оказалось легко погнуть, но не сломать
При тесте на изгиб iPad mini показал себя на уровне прошлогоднего iPad Pro — его оказалось очень легко согнуть, но, в отличие от iPad Pro, он не сломался и остался полностью функциональным.
Обновлено в 08:30
Общество
В Магаданской области все более серьёзной становится ситуация с обеспечением жильем детей-сирот
На сегодняшний день в получении своих квадратных метров нуждается 139 очередников этой категории, и их них 53 не были обеспечены жилплощадью в 2018 году.
Обновлено в 19:27
Музыка
Концерт Rammstein в Петербурге просят запретить из-за песен о насилии
В сети появилась петиция за отмену концертов немецкой группы Rammstein в Москве и Петербурге.
Обновлено в 17:35