Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
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«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс14:15

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБК12:08

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомости11:34

«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

Фонтанка.Ру12:42

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru07:44

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС11:38

На «Ленту» нашелся еще один покупатель

Коммерсантъ05:08
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Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Футбол

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Обновлено в 12:06
Технологии

Агрегаторы такси не пустят за руль уставших водителей

Если один агрегатор такси пытается ограничить продолжительность рабочего дня, то водители просто переключаются на другого и продолжают работать без отдыха по 18 – 20 часов.
Обновлено в 09:23
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Политика

Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Гаджеты

Представлена камера Panasonic Lumix DC-G95 системы Micro Four Thirds

Компания Panasonic представила камеру Lumix DC-G95, которая на некоторых рынках будет носить обозначение G90.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

Новый iPad mini оказалось легко погнуть, но не сломать

При тесте на изгиб iPad mini показал себя на уровне прошлогоднего iPad Pro — его оказалось очень легко согнуть, но, в отличие от iPad Pro, он не сломался и остался полностью функциональным.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Кино

Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime

Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
Обновлено в 10:26
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400

Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом

Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.
Обновлено в 14:45
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация.
Обновлено в 11:58
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Волгоградские активисты «Артподготовки» вместо митинга едут в колонию

В отличии от лидера запрещенной в России «Артподготовки» Мальцева, который и по сей день нежится на одном из французских курортов, волгоградским парням, наивно клюнувшим на провокационные призывы, придется несколько лет подумать над исправлением в неволе.
Обновлено в 12:04
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома

Взрыв бытового газа прогремел в жилом 13-этажном жилом доме мадридского района Пуэнте де Вальекас, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание АВС.
Обновлено в 10:17
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»

Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23
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