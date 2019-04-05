Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41
После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Футбол
Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть
Обновлено в 12:06
Технологии
Агрегаторы такси не пустят за руль уставших водителей
Если один агрегатор такси пытается ограничить продолжительность рабочего дня, то водители просто переключаются на другого и продолжают работать без отдыха по 18 – 20 часов.
Обновлено в 09:23
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Представлена камера Panasonic Lumix DC-G95 системы Micro Four Thirds
Компания Panasonic представила камеру Lumix DC-G95, которая на некоторых рынках будет носить обозначение G90.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Новый iPad mini оказалось легко погнуть, но не сломать
При тесте на изгиб iPad mini показал себя на уровне прошлогоднего iPad Pro — его оказалось очень легко согнуть, но, в отличие от iPad Pro, он не сломался и остался полностью функциональным.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Кино
Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime
Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
Обновлено в 10:26
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400
Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
В МИД РФ сообщили об усилении контроля боевиков над сирийским Идлибом
Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1, к сожалению, захватывают контроль в демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе.
Обновлено в 14:45
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров
Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация.
Обновлено в 11:58
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Волгоградские активисты «Артподготовки» вместо митинга едут в колонию
В отличии от лидера запрещенной в России «Артподготовки» Мальцева, который и по сей день нежится на одном из французских курортов, волгоградским парням, наивно клюнувшим на провокационные призывы, придется несколько лет подумать над исправлением в неволе.
Обновлено в 12:04
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Взрыв бытового газа прогремел в жилом 13-этажном жилом доме мадридского района Пуэнте де Вальекас, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание АВС.
Обновлено в 10:17
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию «для меломанов»
Компания Toyota представила особую версию кроссовера C-HR «для меломанов».
Обновлено в 11:23