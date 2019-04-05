Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
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«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс14:15

«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

Фонтанка.Ру12:42

На «Ленту» нашелся еще один покупатель

Коммерсантъ05:08

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБК12:08

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru07:44

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС11:38

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомости11:34
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Футбол

Бенитес — о будущем: жду ответа от «Ньюкасла»

Действующее соглашение Рафаэля с «сороками» рассчитано до 30 июня. Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года.
Обновлено в 15:05
Футбол

СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»

По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.
Обновлено в 13:13
Политика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Политика

Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка

Обновлено в 14:55
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в молодежном первенстве

Обновлено в 09:01
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Гаджеты

Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн

Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Технологии

Airbus предложит пассажирам летать в отсеках для багажа

Речь идет о пассажирских модулях, которые скоро будут поставляться для моделей самолетов A330 и A350.
Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

Обновлено в 07:38
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Общество

Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны

Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Два снаряда времен войны нашли в петербургской квартире

Обновлено в 13:14
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Политика

Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 04:36
Футбол

Саутгемптон — Ливерпуль 1:0 (1-й тайм)

В 33-м туре АПЛ «Саутгемптон» принимает «Ливерпуль».
Обновлено в 07:54
Общество

Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра

Обновлено в 11:33
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса

10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице

Обновлено в 12:29
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие

КНДР заподозрили в строительстве подлодки с баллистическими ракетами

Северная Корея могла начать строительство подводной лодки, вооруженной тремя или четырьмя баллистическими ракетами.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
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