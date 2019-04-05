«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия 04:41

После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.

Футбол Бенитес — о будущем: жду ответа от «Ньюкасла» Действующее соглашение Рафаэля с «сороками» рассчитано до 30 июня. Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года.

Футбол СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала» По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.

Политика Путин одобрил пять новых налогов Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.

Происшествия В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.

Политика Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.

Экономика Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.

Армия и оружие Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.

Технологии Airbus предложит пассажирам летать в отсеках для багажа Речь идет о пассажирских модулях, которые скоро будут поставляться для моделей самолетов A330 и A350.

Общество Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.

Хоккей ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.

Политика Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку В Латвии сочли, что Ушаков стал угрозой для демократии Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Единоборства Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса 10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.

Общество Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Армия и оружие КНДР заподозрили в строительстве подлодки с баллистическими ракетами Северная Корея могла начать строительство подводной лодки, вооруженной тремя или четырьмя баллистическими ракетами.