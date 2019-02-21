Общество

«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазиновИнтерфакс 07:09

"Магнит" начнет открывать магазины под обновленным единым брендом с марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Магнит» объявил о запуске нового бренда

РИА Новости09:10

«Магнит» представил единый бренд для всех магазинов

Кубань 2403:31

«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов

Интерфакс07:09

«Магнит» объявил о ребрендинге

РБК06:50

«Магнит» объединяет все свои магазины под одним брендом

Московский Комсомолец05:54

У «Магнита» обновился логотип

Ведомости07:59

ПАО «Магнит» запускает единый бренд для всей семьи магазинов

ADVIS.ru02:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Спорт

Устюгов вышел в четвертьфинал в спринте на чемпионате мира

Обновлено в 07:45
Политика

Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:20
Кино

Умерла актриса из сериала «Глухарь»

В ночь на 21 февраля в Москве скончалась актриса Дарья Егорычева, известная зрителям по роли в сериале «Глухарь».
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Спорт

Малышко и Павлова завоевали золото в супермиксте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 09:12
Политика

Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В центре Москвы на дорогу упал автокран

В центре Москвы на Страстном бульваре упал автокран и повредил два автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Глава РФПИ направил ходатайство о домашнем аресте Калви

Российский фонд прямых инвестиций распространил сообщение, что гендиректор организации Кирилл Дмитриев направил через адвокатов в Мосгорсуд, Басманный суд и СК РФ ходатайство об изменении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам по этому делу с содержания в СИЗО на домашний арест.
Обновлено в 09:29
Политика

Климкин: Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
Обновлено в 08:28
Политика

Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей

Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Футбол

Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57
Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Общество

В России появилась вторая женщина-миллиардер

Обновлено в 02:16
Происшествия

ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин поручил ФСИН разобраться с условиями в российских СИЗО

ФСИН поручено совместно с СПЧ проанализировать соблюдения норм санитарной площади в помещениях для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и по итогам этой работы представить предложения по улучшению ситуации.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки

Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
Общество

Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

Обновлено вчера в 06:44
Политика

Госдума рассмотрит законопроект о наследовании пенсии

Госдума планирует рассмотреть закон о страховых пенсионных выплатах.
Обновлено в 04:46
Экономика

Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler Group

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщали о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.
Обновлено в 08:43
Политика

«Доска позора» появится на сайте Госдумы

Все четыре фракции Госдумы поддержали идею создания «доски позора» на сайте парламента, где будут публиковать заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Москве после сообщения о минировании проверили здание Минобрнауки

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Сыктывкаре нашли вора по отпечатку номера машины на сугробе

Обновлено в 09:20
Политика

СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы

Служба безопасности Украины (СБУ) одновременно провела более 30 обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в проведение намеченных на 31 марта 2019 года выборов президента страны.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Обновлено в 02:51
Футбол

«Наполи» заинтересовался игроком ЦСКА

Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА и сборной Исландии Арнора Сигурдссона.
Обновлено в 09:25
Общество

Децл успел назначить главного наследника перед смертью

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин не стал говорить в послании о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания финалиста

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин упомянул, но не стал подробно рассказывать о поддерживаемом Кремлем проекте по кадровому обновлению руководства страны «Лидеры России».
Обновлено в 07:42
Здоровье

ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори

Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Мотоциклист ранил мужчину из травматического пистолета в Москве

Мотоциклист выстрелил в мужчину на юго-востоке Москвы и скрылся, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 08:57
Главное