Экономика

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%Интерфакс 03:15

Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей).
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