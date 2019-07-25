Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%Интерфакс 03:15
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:51, Вашингтон
Игры
Казино в GTA Online оказалось недоступно в десятках стран
Совсем недавно в компьютерной игре GTA Online появилось долгожданное онлайн-казино, однако пользователи более 30 стран не смогли воспользоваться функцией, сообщает «Игромания».
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Сочи спала вода в подтопленном селе Барановка
Как ранее сообщали «Кубанские новости», было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пяти домовладениях внутрь зашла вода на высоту до 30 см В 16.50 25 июля поступило сообщение о том, что вследствие выпадения 25 мм осадков произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный в населенном пункте Барановка.
Обновлено в 11:20
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Политика
Федеральный суд США возобновит применение смертной казни
Федеральный суд США возобновит применение смертной казни после 20-летнего перерыва, говорится в сообщении американского министерства юстиции.
Обновлено в 11:34
Футбол
«Ювентус» отказал «Зениту» в трансфере Демирала
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Наука
Протез имени Люка Скайуокера сделали чувствительным
Протез руки LUKE, названный в честь главного героя «Звездных войн» Люка Скайуокера, оснастили биологической обратной связью.
Обновлено в 10:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Широков: будь новички «Краснодара» настолько хороши — не поехали бы в Россию
Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
Обновлено в 11:12
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Сбежавший на Кубани особо опасный преступник обезглавил брата
Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Политика
Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.
Обновлено в 11:47
Космос
Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад
В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.
Обновлено в 06:29
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика
Мюллер обвинил Россию в совершении преступления
Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе публичных слушаний в Конгрессе, которые продолжались почти два часа, обвинил нашу страну в совершении преступления.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Создатель «Игры Престолов» ответил на петицию фанатов
Финал американского телесериала «Игра престолов» самый что ни на есть лучший.
Обновлено в 10:30
Политика
Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:49
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Политика
Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков
Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Диетолог перечислила основные ошибки худеющих
Обновлено в 04:52
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Общество
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Обновлено в 10:48