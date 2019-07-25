Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%Интерфакс 03:15
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания. Результат "Магнита" оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (6,888 млрд рублей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Общество
Золотым медалистам могут начислить 11 дополнительных баллов на ЕГЭ
Законопроектом же предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль - по одному за каждый год учебы.
Обновлено в 01:17
Авто
Новый кроссовер Citroen C3-XR появился в продаже
Стартовали продажи обновлённого субкомпактного кроссовера Citroen C3-XR, который был представлен в начале 2019 года.
Обновлено в 01:03
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.
Обновлено в 04:19
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову
Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева, чьи родители выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.
Обновлено в 03:52
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Специалист назвал самые полезные и вредные продукты на завтрак
Российский специалист в области питания Елена Соломатина рассказала о главных вредных и полезных продуктах, которые люди употребляют на завтрак, сообщает «МедикФорум».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР
Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Футбол
Айю подписал трехлетний контракт с «Кристал Пэлас»
Нападающий сборной Ганы Джордан Айю подписал контракт на три года с "Кристал Пэлас", сообщается в официальном Twitter клуба.
Обновлено в 04:44
Политика
СБУ обвинили в искажении записи переговоров по делу MH17
СБУ исказила аудиозаписи переговоров, представленные в качестве доказательства по делу о катастрофе MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Наука
Самый популярный в мире заменитель сахара оказался смертельно опасен
В Университете Сассекса (Великобритания) проведено сенсационное исследование, которое доказало, что считавшийся одним из самых безопасных заменителей сахара смертельно опасен.
Обновлено в 03:18
Футбол
Кабелла стал игроком «Краснодара»
Обновлено в 03:01
Наука
Под Тобольском нашли гриб, неизвестный ранее науке
Под Тобольском нашли новый вид гриба, ранее неизвестный науке.
Обновлено в 03:32
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы
Ранее анонимный представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в Тропарево загорелся лесной массив на площади 360 квадратных метров, а вблизи находятся два детских садика.
Обновлено в 03:45
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Информацию в новом фильме про «Боинг» MH17 назвали ложной
Ранее сообщалось, как США и Украина пытались заполучить "черные ящики" MH17.
Обновлено вчера в 15:58