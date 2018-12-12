Экономика
Совет директоров "Магнита" расширил составил правления с шести до восьми человек и избрал в него двух новых членов. Ритейлер отмечает, что правление расширено для усиления команды, изменения вступят в силу с 15 января. В правление войдут Владимир Сорокин и Юрки Талвитие.
Finam.Ruвчера в 10:35
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«Магнит» назначил Сорокина из X5 коммерческим директором
Агентство новостей розничной торговливчера в 09:40
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Экономика
Греф рассказал о большом убытке Сбербанка от программы «Спасибо»
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток.
Обновлено в 03:37
Экономика
Счетная палата назвала провальной реформу в строительстве
Основная цель реформы системы ценообразования и сметного нормирования строительства не достигнута, несмотря на большой промежуток времени и расход почти 2 млрд рублей.
Обновлено в 03:33
Экономика
Veon назначил Урсулу Бернс генеральным директором компании
Телекоммуникационный холдинг Veon (управляет «Вымпелкомом») сообщил о назначении генеральным директором компании Урсулы Бернс.
Обновлено в 02:19
Экономика
«Ведомости»: «Роснефть» отказалась от проектов в Иране
"Роснефть" отказалась от участия в совместных проектах с Иранской национальной нефтяной компанией, компания сосредоточится на проектах внутри России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:45
Экономика
Росстат улучшил оценку роста экономики России
Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Московские провайдеры поднимают цены на интернет
Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей, из которых 47% пойдут на продукты и напитки, 42% на новогодние подарки, а остальное — на развлечения.
Обновлено в 03:43
Экономика
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов для международных перевозок
Принятый закон предоставляет правительству полномочия по определению перечня услуг аэропортов, которые могут облагаться НДС по нулевой ставке.
Обновлено в 03:16
Экономика
За украинским ВТБ выстроилась очередь
На активы и обязательства банка претендуют три крупных игрока Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ.
Обновлено вчера в 17:56
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Собрали в дорогу: государственные инвестиции рекордно вырастут
"Майские" инвестиции Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил Федеральную адресную инвестиционную программу на ближайшие три года, рассказали "Известиям" в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Basis вернет $133 млн инвесторам. Стартап закроется из-за ценных бумаг
По информации журналистов, компания вернет $133 млн, которые были собраны в апреле.
Обновлено в 03:50
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на дачи в Подмосковье
Накануне Нового года спрос на приобретение дач и коттеджей в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют в компании «Инком-Недвижимость».
Обновлено в 03:00