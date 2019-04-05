Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия вчера в 04:41
После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
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Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян
При возникновении проблем со здоровьем россияне чаще всего обращаются за советом к интернету, а не к специалистам, говорится в исследовании компании Segmento, основанном на изучении почти 200 миллиардов просмотров интернет-страниц с начала 2019 года, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд
Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено вчера в 17:16
Технологии
Уральских студентов научат прогнозировать обрушения в шахтах
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
В НХЛ определились все участники плей-офф Кубка Стэнли
Пары плей-офф определятся после завершения регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Германии призывают распустить НАТО
НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
Армия Хафтара понесла потери после взятия аэропорта в Ливии
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit
Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала главу правительства страны Терезу Мэй пересмотреть условия соглашения с ЕС по Brexit, чтобы получить поддержку парламента.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено вчера в 15:16
Музыка
Клип на культовую песню «На заре» опубликован в Сети спустя 32 года
Клип на песню «На заре» музыканты снимали еще в 1987 году, но так не показали. Что тогда случилось с записью, Парастаев не рассказал.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В Москве рабочего типографии насмерть раздавило печатным станком
Вечером 5 апреля в типографии на Каширском шоссе на юге Москвы рабочего насмерть раздавило печатным станком на одном из предприятий.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Первый полет Ил-112В: Самолет получился неудачным
1. Легкий самолет Ил-112В, несмотря на состоявшийся на прошлой неделе первый полет, в таком виде Министерству обороны не нужен.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО
В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.
Обновлено в 00:01
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Климкин заявил, что Украина может довести Россию до разорения
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего выступления на телевидении заявил, что Киев может довести Россию до "разорения", потребовав от нее "компенсацию за оккупацию".
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма
Обновлено в 00:19
Здоровье
В РФ начнут готовить специалистов по медицинской реабилитации
В Министерстве здравоохранения сообщили о том, что с 2020 года в Российской Федерации появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Путин одобрил введение 5 новых налогов
Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 11:38
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
В научных исследованиях рассматривались вопросы влияния сахара на внимательность, усталость и даже депрессию, а сведения ученым предоставили 1,3 тысяча человек, согласившихся стать добровольцами.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Во Владивостоке загорелся склад со стройматериалами
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Гороскоп на 6 апреля 2019 года
Стрелец День обещает перемены к лучшему.
Обновлено вчера в 14:59