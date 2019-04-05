Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»Известия вчера в 04:41

После объявления «Севергрупп» ретейлер «Магнит» сделал необязательно предложение о покупке всех акций компании. «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году.
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«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъвчера в 16:34

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:15

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАССвчера в 11:38

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомостивчера в 11:34

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБКвчера в 12:08

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ruвчера в 07:44

«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

Фонтанка.Рувчера в 12:42
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Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

Обновлено вчера в 03:32
Общество

Исследование показало, какие темы больше всего волнуют россиян

При возникновении проблем со здоровьем россияне чаще всего обращаются за советом к интернету, а не к специалистам, говорится в исследовании компании Segmento, основанном на изучении почти 200 миллиардов просмотров интернет-страниц с начала 2019 года, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено вчера в 17:16
Технологии

Уральских студентов научат прогнозировать обрушения в шахтах

Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

В НХЛ определились все участники плей-офф Кубка Стэнли

Пары плей-офф определятся после завершения регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В Германии призывают распустить НАТО

НАТО следует распустить из-за угрозы со стороны альянса мировой безопасности, считает депутат бундестага Александр Ной.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие

Армия Хафтара понесла потери после взятия аэропорта в Ливии

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала главу правительства страны Терезу Мэй пересмотреть условия соглашения с ЕС по Brexit, чтобы получить поддержку парламента.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля

Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Экономика

Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция

В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено вчера в 15:16
Музыка

Клип на культовую песню «На заре» опубликован в Сети спустя 32 года

Клип на песню «На заре» музыканты снимали еще в 1987 году, но так не показали. Что тогда случилось с записью, Парастаев не рассказал.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

В Москве рабочего типографии насмерть раздавило печатным станком

Вечером 5 апреля в типографии на Каширском шоссе на юге Москвы рабочего насмерть раздавило печатным станком на одном из предприятий.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Авто

В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие

Первый полет Ил-112В: Самолет получился неудачным

1. Легкий самолет Ил-112В, несмотря на состоявшийся на прошлой неделе первый полет, в таком виде Министерству обороны не нужен.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда

3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Политика

Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО

В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия.
Обновлено в 00:01
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска

В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Климкин заявил, что Украина может довести Россию до разорения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего выступления на телевидении заявил, что Киев может довести Россию до "разорения", потребовав от нее "компенсацию за оккупацию".
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Обновлено в 00:19
Здоровье

В РФ начнут готовить специалистов по медицинской реабилитации

В Министерстве здравоохранения сообщили о том, что с 2020 года в Российской Федерации появится новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика

Путин одобрил введение 5 новых налогов

Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 11:38
Наука

Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение

В научных исследованиях рассматривались вопросы влияния сахара на внимательность, усталость и даже депрессию, а сведения ученым предоставили 1,3 тысяча человек, согласившихся стать добровольцами.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Во Владивостоке загорелся склад со стройматериалами

Обновлено вчера в 10:46
Здоровье

Гороскоп на 6 апреля 2019 года

Стрелец День обещает перемены к лучшему.
Обновлено вчера в 14:59
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