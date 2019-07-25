Экономика
«Магнит» раскрыл операционные результаты второго квартала 2019 годаRetailer.ru 06:10
Крупны российский ритейлер «Магнит» раскрыл операционные результаты второго квартала 2019 года.
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Политика
СБ Украины задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:05
Финансы
ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 25 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Общество
В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Интернет
Google отметил миллиардного пользователя своего фотосервиса
Для сравнения: Gmail заполучил своего миллиардного пользователя спустя 12 лет после запуска.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Упавший во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области
Во время грозы на одну из школьниц, находившихся возле нежилого дома, упал электрический провод. Второй ребенок зацепил его ногой.
Обновлено в 08:59
Спорт
Гринев взял бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на ЧМ
Обновлено в 07:30
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Политика
Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела
Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Политика
Госдума завершает весеннюю сессию и говорит о качестве
Сегодня, 24 июля, состоится завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 05:22
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука
Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.
Обновлено в 08:36
Политика
Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой
Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 09:26
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
Обновлено в 08:47
Экономика
Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 03:34