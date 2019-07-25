Экономика

«Магнит» раскрыл операционные результаты второго квартала 2019 годаRetailer.ru 06:10

Крупны российский ритейлер «Магнит» раскрыл операционные результаты второго квартала 2019 года.
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Прибыль «Магнита» падает, но выручка и долги растут

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Ускорение операционных показателей «Магнита» свидетельствует о правильной стратегии

Finam.Ru08:10

Квартальная прибыль «Магнита» упала более чем на треть

Росбалт05:17

Выручка «Магнита» стала расти чуть быстрее, но пока уступает конкуренту

Ведомости04:43

«Магнит» теряет покупателей. Компания продолжает переживать трансформацию после ухода Галицкого

ФедералПресс08:58

Чистая прибыль «Магнита» во II квартале сократилась почти на 40%

Rambler News Service03:15

«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%

Интерфакс03:15
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика

СБ Украины задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:05
Финансы

ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 25 июля принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Происшествия

В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество

Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Общество

В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»

Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.
Обновлено в 10:31
Интернет

Google отметил миллиардного пользователя своего фотосервиса

Для сравнения: Gmail заполучил своего миллиардного пользователя спустя 12 лет после запуска.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Упавший во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области

Во время грозы на одну из школьниц, находившихся возле нежилого дома, упал электрический провод. Второй ребенок зацепил его ногой.
Обновлено в 08:59
Спорт

Гринев взял бронзу на дистанции 100 м вольным стилем на ЧМ

Обновлено в 07:30
Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Единоборства

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Политика

Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела

Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Политика

Госдума завершает весеннюю сессию и говорит о качестве

Сегодня, 24 июля, состоится завершающее весеннюю сессию пленарное заседание Госдумы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Футбол

Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 05:22
Кино

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Обновлено в 09:46
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Обновлено в 07:44
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука

Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Второй сгоревший в Черном море танкер отбуксировали в сторону Турции

Обновлено в 10:02
Общество

Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области

Обновлено в 05:51
Политика

Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

Гомельским чиновникам и правительству Белоруссии грозит тюремное заключение из-за того, что в стране начался массовый падёж скота.
Обновлено в 07:13
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Обновлено в 04:30
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Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 09:26
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«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

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Экономика

Магазины пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупный ретейл может отказаться от участия в системе быстрых платежей (СБП) из-за высоких тарифов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
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