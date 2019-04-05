Экономика

«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»Rambler News Service вчера в 11:47

В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
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«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъвчера в 16:34

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:15

Наумова vs. Мордашов: Кто купит «Ленту»?

Finam.Ruвчера в 11:40

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомостивчера в 11:34

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ruвчера в 07:44

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАССвчера в 11:38

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБКвчера в 12:08
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ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби

Обновлено в 14:00
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Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос

31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Здоровье

В РФ появится новая медицинская специальность

Уже со следующего года на территории Российской Федерации появится новая медицинская специальность.
Обновлено в 07:48
Политика

Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора

Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено 03 апреля в 04:59
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдуму необходимо наделить правом как минимум участвовать в консультациях и вносить президенту свои предложения по составу правительства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:41
Кино

Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Общество

В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Футбол

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А

Обновлено в 13:57
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Петербурге нашли пакеты с человеческими останками

Обновлено в 09:36
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Авто

«Гелик», Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS вывели на прямую

Обновлено в 13:09
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией

Обновлено в 10:50
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено вчера в 00:32
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Футбол

«Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов»

«Краснодар» на своем поле нанес поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:24
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Футбол

Кафельников отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА

Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на поражение команды от ЦСКА (0:2) в 22-м туре РПЛ.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

Обновлено в 13:45
Транспорт

Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов

Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.
Обновлено в 13:52
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