Экономика
«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»Rambler News Service вчера в 11:47
В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
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Уже со следующего года на территории Российской Федерации появится новая медицинская специальность.
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Обнародовано заявление об отставке херсонского губернатора
Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
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Армия и оружие
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Найдена новая функция белков ядерной ламины
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Кино
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Общество
В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
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Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
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Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Происшествия
В Петербурге нашли пакеты с человеческими останками
Обновлено в 09:36
Авто
«Гелик», Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS вывели на прямую
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Кино
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Обновлено в 10:50
Политика
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Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Спорт
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено вчера в 00:32
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве победил «Крылья Советов»
«Краснодар» на своем поле нанес поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:24
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
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Футбол
Кафельников отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА
Бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на поражение команды от ЦСКА (0:2) в 22-м туре РПЛ.
Обновлено в 14:11
Транспорт
Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов
Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.
Обновлено в 13:52