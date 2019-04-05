Экономика
«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»Rambler News Service вчера в 11:47
В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
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Политика
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Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
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Хоккей
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Российский нападающий Артемий Панарин стал автором победного броска. Примечательно, что он также забросил одну из шайб в основное время.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
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Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
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Происшествия
В Архангельской области полиция составила протоколы на четверых противников мусорного полигона
В Архангельской области сотрудники полиции составили протоколы на четверых протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщают 29.ru и «7x7» со ссылкой на активистов.
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Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос
31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
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Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
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Политика
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В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
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Технологии
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
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