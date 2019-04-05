Экономика

«Магнит» раскрыл детали переговоров о покупке «Ленты»Rambler News Service вчера в 11:47

В сообщении отмечалось, что после того, как «Севергрупп» Алексея Мордашова заключила соглашение о покупке акций «Ленты» у TPG Group и ЕБРР, «Лента» получила предложение от «Магнита» приобрести 100% «Ленты» за $1,8 млрд, однако «Магнит» не подтвердил свои намерения.
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«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъвчера в 16:34

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:15

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАССвчера в 11:38

«Магнит» раскрыл подробности переговоров о покупке «Ленты»

Ведомостивчера в 11:34

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБКвчера в 12:08

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ruвчера в 07:44

«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

Фонтанка.Рувчера в 12:42
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Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 07:18
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Политика

Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты

Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено 04 апреля в 05:08
Шоу-бизнес

Фадеев обвинил общество в деградации

Обновлено вчера в 23:02
Общество

Молодежные банды захватывают школы в стране

Молодежные группировки в регионах стремительно активизируются.
Обновлено в 03:47
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол

Уткин: «Сегодня я за ЦСКА. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде»

Блогер Василий Уткин рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в предстоящем московском дерби.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Обновлено в 07:55
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление войск маршала Хафтара

Обновлено вчера в 13:18
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Экономика

Медведев обсудит с главами регионов проведение весенних сельхозработ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание с участием руководителей российских регионов и глав некоторых министерств.
Обновлено 04 апреля в 17:08
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Хоккей

«Коламбус» попал в плей-офф НХЛ благодаря голу Панарина

Российский нападающий Артемий Панарин стал автором победного броска. Примечательно, что он также забросил одну из шайб в основное время.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол

Обновлено в 04:05
Политика

СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту

Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

В Архангельской области полиция составила протоколы на четверых противников мусорного полигона

В Архангельской области сотрудники полиции составили протоколы на четверых протестующих против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщают 29.ru и «7x7» со ссылкой на активистов.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»

Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»

Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Политика

Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос

31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Здоровье

В России в 2020 году появится новая медицинская специальность

Начиная с 2020 года в России появятся новые специалисты в медицинской сфере. Речь идет о врачах физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 06:07
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Технологии

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
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