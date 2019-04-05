Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрдКоммерсантъ 04:15

Розничная сеть «Лента» сообщила о поступившем от «Магнита» предложении о слиянии. Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
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«Магнит» просил о слиянии с «Лентой» до сделки Мордашова

News.ru03:15

На покупку «Ленты» появился новый претендент. «Магнит» предложил купить конкурента за 1,78 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:40

«Лента» сообщила о предложении «Магнита» выкупить сеть за $1,8 млрд

РБК04:17

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Коммерсантъ04:15

«Магнит» захотел купить «Ленту»

Известия04:41

«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Ведомости02:50

«Севергрупп» намерена закрыть сделку по покупке доли в «Ленте» после одобрения ФАС

ТАСС04:16
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Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
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Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
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Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
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В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

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Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
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Стали известны российские цены на смартфоны Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi представила в России новые смартфоны Mi 9 и Redmi 7.Xiaomi Mi 9 будет доступен в синем и черном цветах.
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Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара»

Обновлено в 03:03
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Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
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Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика

Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из ЕС (Brexit).
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Квартальнов покинет «Локомотив», кандидат на его место – Кари Ялонен

По нашим данным, кандидатом на место российского тренера в "Локомотиве" является финн Кари Ялонен.
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Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Футбол

Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, который в настоящее время входит в тренерский штаб ЦСКА, рассказал, что хотел бы возглавить топ-команду в качестве главного тренера.
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Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
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Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
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Саратовский министр финансов ушел в отставку

Станислав Кошелев покинул пост министра финансов Саратовской области.
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Прилепин: Зеленский отпустит Донбасс

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Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

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Политика

Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
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Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

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Гаджеты

NVIDIA умалчивает о замедлении видеокарт GeForce MX250

Ресурс NotebookCheck сообщает, что компания NVIDIA выпустила две версии графического адаптера GeForce MX250.
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Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о крабовых аукционах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:58
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