Экономика

«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»РБК 04:49

Предлагаемая цена оказалась выше, чем предлагает структура Мордашова. Что случилось 2 апреля стало известно, что "Севергрупп" согласилась купить 41,91% ценных бумаг "Ленты" у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
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«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru07:44

«Магнит» заинтересовался покупкой конкурента

Rambler News Service08:49

«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Ведомости02:50

На покупку «Ленты» появился новый претендент. «Магнит» предложил купить конкурента за 1,78 млрд долларов

Фонтанка.Ру04:40

На «Ленту» нашелся еще один покупатель

Коммерсантъ05:08

«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»

РБК06:02

«Лента» готова рассмотреть любые конкретные предложения о покупке ретейлера

ТАСС04:51
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:23, Ашберн
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Хоккей

В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку

В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси

Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»

Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика

Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко

Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег

Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

Кровь на алкотест у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови.
Обновлено в 07:55
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Авто

Tesla Model X попробовали утопить в грязи

Высокая мощность и максимальный крутящий момент, доступный моментально, не дали закопаться в грязи.
Обновлено в 07:15
Путешествия

Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок

Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Общество

ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Общество

Названы самые востребованные в России вакансии

Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
Обновлено в 01:39
Общество

Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:49
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах

Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Культура

Свердловская область получит 20 миллионов рублей на развитие культуры

Обновлено в 06:18
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Обновлено в 05:14
Экономика

Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte

Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Общество

Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву

Обновлено 03 апреля в 17:54
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA

Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном

Обновлено в 06:11
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