Экономика
«Магнит» стал конкурентом Мордашова в борьбе за «Ленту»РБК 04:49
Предлагаемая цена оказалась выше, чем предлагает структура Мордашова. Что случилось 2 апреля стало известно, что "Севергрупп" согласилась купить 41,91% ценных бумаг "Ленты" у ее крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
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Хоккей
В Уфе проигравшие «Авангарду» игроки «Салавата Юлаева» устроили драку
В минувший четверг на «Уфа-Арене» состоялась четвертая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».
Обновлено в 06:43
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»
Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика
Нужно 2-3 дня: Супрун сомневается в достоверности результатов анализов Порошенко
Президент Украины и кандидат Петр Порошенко сдал анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя - первые результаты будут готовы в течение двух часов.
Обновлено в 03:13
Происшествия
На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег
Неизвестные забрали два мешка денег и скрылись.
Обновлено в 08:14
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь
По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Кровь на алкотест у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови.
Обновлено в 07:55
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Авто
Tesla Model X попробовали утопить в грязи
Высокая мощность и максимальный крутящий момент, доступный моментально, не дали закопаться в грязи.
Обновлено в 07:15
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Общество
ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права
Количество вопросов и билетов теоретического экзамена на права увеличат и поделят на категории.
Обновлено в 08:54
Общество
Названы самые востребованные в России вакансии
Самыми востребованными в России являются специалисты рабочих профессий.
Обновлено в 01:39
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:49
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Экономика
Экс-глава АКРА Трофимова стала партнером в компании Deloitte
Бывший гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова присоединилась к департаменту консультирования в области рисков компании Deloitte в СНГ в качестве партнера, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:25
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Общество
Остеопаты пожаловались Эрнсту на Малышеву
Обновлено 03 апреля в 17:54
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA
Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено в 07:45
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Обновлено в 06:11