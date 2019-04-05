Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»РБК 06:02
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты». «Магнит» действительно заинтересован в сделке.
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Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси
Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.
Обновлено в 07:05
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два раза
Минтруд РФ намерен в текущем году сократить число живущих за чертой бедности россиян до 15,3 миллионов человек.
Обновлено в 02:53
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Поезд на полном ходу врезался в машину скорой помощи в Польше
Обновлено вчера в 21:11
Спорт
Эксперт: Орсер не поможет Медведевой разучить четверной
Обновлено в 05:10
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Экономика
Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»
Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Букмекеры определили фаворита пятого матча между СКА и ЦСКА
В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В Китае сертифицировали российский Ми-171
Напомним, в конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, где были показаны транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров, а также полеты с водосливным устройством.
Обновлено в 06:08
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год
Причиной снижения прогноза роста ВВП с 1,5 до 1,4% стали низкие цены на нефть Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации.
Обновлено в 02:32
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27