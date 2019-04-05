Экономика
«Магнит» подтвердил намерение приобрести «Ленту»Политическая Экспертиза 05 апреля в 08:31
Руководство российского ритейлера «Магнит» официально вынесло предложение о покупке бизнеса сети гипермаркетов «Лента». Стоит отметить, что впервые представители компании «Магнит» высказались о готовности приобрести магазины розничной торговли «Лента» 1 апреля.
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