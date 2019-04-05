Экономика

«Магнит» подтвердил намерение приобрести «Ленту»Политическая Экспертиза 05 апреля в 08:31

Руководство российского ритейлера «Магнит» официально вынесло предложение о покупке бизнеса сети гипермаркетов «Лента». Стоит отметить, что впервые представители компании «Магнит» высказались о готовности приобрести магазины розничной торговли «Лента» 1 апреля.
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Интерес со стороны двух покупателей позитивно отразится на котировках «Ленты»

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На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
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Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
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«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
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Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

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Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
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Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
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В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW

Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
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Трамп уволил директора Секретной службы США

Как уточняет CNN, отправить господина Аллеса в отставку исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни поручил американский президент Дональд Трамп.
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Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
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Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
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