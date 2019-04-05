Экономика

В сделке с 42% «Ленты» объявился «Магнит»Ведомости вчера в 16:50

Основные акционеры «Ленты» – TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – 1 апреля договорились о сделке с «Севергрупп» Алексея Мордашова: 41,9% ритейлера продается по $3,6 за глобальную депозитарную расписку – всего за $728,9 млн.
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Интерес со стороны двух покупателей позитивно отразится на котировках «Ленты»

Finam.Ru03:50

«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

РБК05 апреля в 12:08

«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъ05 апреля в 16:34

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс05 апреля в 14:15

В сделке с 42% «Ленты» объявился «Магнит»

Ведомостивчера в 16:50

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru05 апреля в 07:44

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС05 апреля в 11:38
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Политика

Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Литве задержали бывшего литовского посла в России

В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 08:10
Происшествия

Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых

Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Ишаев возместил ущерб «Роснефти»

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев компенсировал нанесенный "Роснефти" финансовый ущерб.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга

Обновлено в 03:19
Политика

В Раде сообщили о создании объединения «За Зеленского»

О создании объединения "За Зеленского" сообщил сегодня внефракционный член Рады Виталий Куприй — депутат, который участвовал в первом туре президентской гонки, уверен, что второму туру угрожают масштабные фальсификации, при помощи которых действующий президент Петр Порошенко попытается сохранить власть.
Обновлено в 05:21
Общество

В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона

Обновлено вчера в 11:26
Общество

В США военные заняли первое место среди самых пьющих профессий

Военные США проводят в среднем больше дней в году за распитием алкоголя, чем представители других профессий, сообщает издание Military Times.
Обновлено в 09:33
Авто

Компания Fisker выпустила новый тизер будущего электрокроссовера

Американская компания Fisker продолжает подогревать любопытство поклонников к своей новой разработке – электрическому кроссоверу.
Обновлено в 01:18
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Обновлено в 02:59
Наука

В море выходят беспилотные корабли

Уже в этом году планируется спустить на воду первое беспилотное грузовое судно.
Обновлено в 08:00
Автоспорт

Даниил Квят вспомнил свой подиумный финиш в Шанхае

Обновлено в 07:32
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 09:00
Здоровье

В Госдуме призвали российских мужчин не стесняться ходить по врачам

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья рассказал НСН, почему российские мужчины пренебрегают своим здоровьем.
Обновлено в 03:42
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
Общество

Норму учебной нагрузки могут установить для школьников в России

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к Роспортребнадзору с инициативой разработать нормы максимальной учебной нагрузки в сутки для школьников.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене

Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Культура

Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала единственный действующий аэропорт в Триполи

Обновлено в 10:00
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Культура

Орфея лишили достоинства на российском ТВ

Как говорится в древнегреческих мифах, именно через эту пещеру фракийский певец Орфей спускался в мир мертвых, чтобы выручить свою возлюбленную Эвридику.
Обновлено в 10:12
Энергетика

Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
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