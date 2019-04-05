Экономика

В сделке с 42% «Ленты» объявился «Магнит»Ведомости вчера в 16:50

Основные акционеры «Ленты» – TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – 1 апреля договорились о сделке с «Севергрупп» Алексея Мордашова: 41,9% ритейлера продается по $3,6 за глобальную депозитарную расписку – всего за $728,9 млн.
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Интерес со стороны двух покупателей позитивно отразится на котировках «Ленты»

Finam.Ru03:50

В сделке с 42% «Ленты» объявился «Магнит»

Ведомостивчера в 16:50

«Магнит» предоставил «Ленте» структуру и условия сделки еще 1 апреля

ТАСС05 апреля в 11:38

«Лента» как магнит для покупателей. Обобщение

Интерфакс05 апреля в 14:15

«Магнит» попробует купить «Ленту». Как это скажется на акциях

РБК05 апреля в 11:59

«Магнит» поборется с российским олигархом за «Ленту»

Lenta.ru05 апреля в 07:44

«Лента» не притягивается к «Магниту»

Коммерсантъ05 апреля в 16:34
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Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Экономика

РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт

Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав

Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Общество

В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили ввести максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:53
Политика

Путин назвал приоритетной поставку Турции систем С-400

Обновлено в 10:21
Космос

Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов

Обновлено в 11:16
Транспорт

Военные инспекторы начнут охоту за водителями

Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Общество

В Польше учителя объявили бессрочную забастовку

Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Фотографию за день до родов опубликовала Виктория Лопырева

Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Обновлено в 10:06
Происшествия

При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек

При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Технологии

Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации

Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Энергетика

Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин

Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:33
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Литве задержали бывшего литовского посла в России

В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Спецназ в Самарской области подняли по тревоге

Обновлено в 07:21
Общество

В Архангельске задержали участников митинга против мусорного полигона

Обновлено в 10:17
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 09:00
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Культура

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Политика

Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»

Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 05:32
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