Экономика
В сделке с 42% «Ленты» объявился «Магнит»Ведомости вчера в 16:50
Основные акционеры «Ленты» – TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития – 1 апреля договорились о сделке с «Севергрупп» Алексея Мордашова: 41,9% ритейлера продается по $3,6 за глобальную депозитарную расписку – всего за $728,9 млн.
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Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Экономика
РБК: Visa даст льготы микробизнесу на прием карт
Международная платежная система Visa установит межбанковскую льготную комиссию на прием карт для микробизнеса, работающего сейчас только с наличными, сообщил РБК со ссылкой на два источника в банковской сфере, получивших уведомление системы.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Общество
В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили ввести максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 02:53
Политика
Путин назвал приоритетной поставку Турции систем С-400
Обновлено в 10:21
Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Общество
В Польше учителя объявили бессрочную забастовку
Польские учителя объявили бессрочную забастовку, поставив под угрозу проведение школьных экзаменов, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Фотографию за день до родов опубликовала Виктория Лопырева
Вчера, в праздник Благовещеньем Пресвятой Богородицы, Виктория Лопырева выложила снимок, сделанный за день до родов и поздравила подписчиков с праздником.
Обновлено в 02:18
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Энергетика
Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин
Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:33
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Спецназ в Самарской области подняли по тревоге
Обновлено в 07:21
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 05:32