Общество
«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»
«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»РБК04:42
В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России». Об этом во время совместного брифинга на форуме «Россия зовет!» рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.
РБК04:42
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Транспорт
Водителям разрешили не использовать знак «Шипы»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, позволяющее водителям не устанавливать знак "Шипы".
Обновлено в 07:53
Общество
Суд отказался передать Кержакову ребенка на время процедуры развода
Санкт-Петербургский городской суд в четверг отказал экс-футболисту сборной России Александру Кержакову в жалобе на решение суда о том, что на время рассмотрения дела о разводе с Миланой Кержаковой их полуторагодовалый сын будет проживать с матерью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Обновлено в 07:52
Погода
В Новороссийске из-за надвигающегося урагана ввели режим ЧС
В Новороссийске в четверг днем ввели режим ЧС, причиной стал приближающийся ураганный ветер.
Обновлено в 07:52
Транспорт
Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.
Обновлено в 07:41
Транспорт
Собянин: владельцы канатной дороги усилят защиту от киберугроз
Владельцы канатной дороги на Воробьевых горах в ближайшее время обещают установить дополнительную защиту от киберугроз и запустить ее, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:53
Общество
Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу
Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту проведения в школе выставки детских рисунков на тему толерантности.
Обновлено в 07:53
Общество
12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы
Обновлено в 07:48
Общество
В ГД призвали к обсуждению проблемы питейных заведений в жилых домах
Общественная организация "Трезвая Россия" ранее направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором предложила запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и попросила учесть эти предложения при разработке плана мероприятий нацпроекта "Демография".
Обновлено в 07:36
Погода
Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе
По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
Обновлено в 07:12
Здоровье
Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
Обновлено в 07:50
Общество
В России начнут пускать в самолет по смартфону
Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Обновлено в 07:52
Общество
IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании
Исковые требования IKEA к "ТТ Девелопмент" составляют 79,5 млн руб. Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером "ТТ Девелопмент" (4%), затем единственным владельцем компании стал Совхоз им. Ленина.
Обновлено в 07:37
Общество
Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку
Обновлено в 07:50
Общество
В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины
Специалисты «Роскачества» рассказали, как выбрать вкусные мандарины, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено в 07:28
Общество
В новогоднюю ночь на Дворцовой выступят участники шоу «Голос»
Гулянья в новогоднюю ночь в Петербурге начнутся с одиннадцати часов вечера 31 декабря и завершатся в 4 утра 1 января.
Обновлено в 07:21