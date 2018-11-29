Общество

«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»
РБК
04:42

В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России». Об этом во время совместного брифинга на форуме «Россия зовет!» рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.
РБК04:42

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«Магнит» расширит в 2019 году сеть розницы в отделениях «Почты России» до 2 тыс. магазинов

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Интерфакс05:40

«Магнит» в 2019 году откроет минимум 2 тысячи магазинов в отделениях «Почты России»

Коммерсантъ05:38

В отделениях «Почты России» появятся магазины торговой сети «Магнит»

Эхо Москвы05:32

«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»

РБК04:42

«Магнит» откроет 2000 магазинов в отделениях «Почты России»

Ведомости04:25

Магнит откроет в отделениях почты 2000 магазинов в 2019 году

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Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
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