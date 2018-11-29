В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России». Об этом во время совместного брифинга на форуме «Россия зовет!» рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

По словам Подгузова, запуск точек «Магнита» позволил «в три-пять раз увеличить оборот почтового отделения». Новые магазины на базе почтовых отделений начнут открывать в Южном федеральном округе. Всего, по его оценке, для такого формата подходят не менее 30 тыс. почтовых отделений.

«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»

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