В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России». Об этом во время совместного брифинга на форуме «Россия зовет!» рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Сеть «Магнит» планирует в следующем году открыть как минимум 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России». Об этом заявил руководитель «Почты России» Николай Подгузов. Его слова приводит «Интерфакс».

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