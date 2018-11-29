Общество

«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»
РБК
04:42

В следующем году ретейлер «Магнит» откроет не менее 2 тыс. точек в отделениях «Почты России». Об этом во время совместного брифинга на форуме «Россия зовет!» рассказали гендиректор «Магнита» Ольга Наумова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, передает корреспондент РБК.
РБК04:42

Подробнее о событии

«Магнит» расширит в 2019 году сеть розницы в отделениях «Почты России» до 2 тыс. магазинов

ТАСС05:47

«Магнит» в 2019 году откроет не менее 2 тыс. магазинов в почтовых отделениях

Интерфакс05:40

«Магнит» в 2019 году откроет минимум 2 тысячи магазинов в отделениях «Почты России»

Коммерсантъ05:38

В отделениях «Почты России» появятся магазины торговой сети «Магнит»

Эхо Москвы05:32

«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»

РБК04:42

«Магнит» откроет 2000 магазинов в отделениях «Почты России»

Ведомости04:25

Магнит откроет в отделениях почты 2000 магазинов в 2019 году

Retail & Loyalty04:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Транспорт

Медведев отменил обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили.
Обновлено в 06:23
Общество

Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

Обновлено в 06:21
Здоровье

В России удалось остановить распространение ВИЧ, заявила Попова

России удалось остановить распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и получить отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года, это произошло на фоне значительного увеличения числа граждан, обследованных на инфекцию, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 06:21
Погода

В Новороссийске вводят режим ЧС из-за ураганного ветра

В Новороссийске заявили о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за ураганного ветра. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 06:21
Транспорт

В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки

Отмечается, что технические специалисты зафиксировали атаку около 14 часов. Напомним, что официальное открытие дороги состоялось 26 ноября.
Обновлено в 06:18
Погода

Синоптики пообещали москвичам потепление на следующей неделе

По словам синоптиков, 30 ноября и 1 декабря в столице будет преимущественно солнечно и морозно, а 2 декабря ожидается снег и постепенное потепление вплоть до оттепелей.
Обновлено в 06:18
Общество

Смоленский губернатор отчитал мэра и посоветовал уйти в отставку

Обновлено в 06:13
Общество

В «Роскачестве» рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Обновлено в 06:16
Общество

12-летнюю девочку выгнали из школы за голубые волосы

Обновлено в 06:10
Общество

Строительство моста через реку Волгу в подмосковной Дубне завершилось

Строительство моста через Волгу в подмосковной Дубне завершилось, первый автобус по нему проедет в этот четверг, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:16
Общество

IKEA подала иск на 80 млн руб. к связанной с Грудининым компании

Исковые требования IKEA к "ТТ Девелопмент" составляют 79,5 млн руб. Директор совхоза и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин был миноритарным акционером "ТТ Девелопмент" (4%), затем единственным владельцем компании стал "Совхоз им. Ленина".
Обновлено в 06:16
Общество

«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах

"Трезвая Россия" требует запретить размещать пивные и рюмочные в жилых домах.
Обновлено в 06:12
Общество

В России могут разрешить проходить в самолёт по смартфонам

В России могут разрешить проходить на досмотр и в самолёт по смартфонам, пишут «Известия».
Обновлено в 05:56
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Петербург 22 декабря

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Санкт-Петербург 22 декабря, сообщил на заседании городского правительства председатель комитета по культуре Константин Сухенко.
Обновлено в 05:37
Общество

Главный синоптик Петербурга обещает первый ледоход на Неве уже сегодня

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал первый ледоход на Неве уже 29 ноября.
Обновлено в 06:13
ещё по теме
Николай Радиевич Подгузов
Российский государственный деятель и управленец, генеральный директор ФГУП «Почта России». Бывший заместитель министра экономического развития РФ. Бывший член совета директоров ПАО «Россети», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «РусГидро». Бывший член наблюдательного совета ВТБ. Член наблюдательного совета «Почта Банка».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное