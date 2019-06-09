Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазиновТАСС вчера в 05:14

1 фото
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов. Об этом сообщила журналистам глава "Магнита" Ольга Наумова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Агентство Телеграф07:02

«Магнит» начал тестировать магазины малого формата

ПРАЙМвчера в 05:18

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

ТАССвчера в 05:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика

Кадыров потребовал «прекратить прессинг» следствия по делу Голунова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя следственные действия в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил, что разобраться в произошедшем получится, если общественность прекратит вмешиваться в это дело.
Обновлено в 16:36
Игры

Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 16:58
Футбол

Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной

Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Общество

Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Игры

Minecraft: Dungeons выйдет весной 2020 года

На E3 показали новый трейлер Minecraft: Dungeons.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Политика

NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР

Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Автоспорт

Маттиа Бинотто: «Сегодня мы победили»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто увидел положительные моменты после того, как пилот команды Себастьян Феттель упустил первое место на Гран-при Канады из-за пятисекундного штрафа.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Политика

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес

Внебрачную дочь Александра Головина с матерью срочно госпитализировали

Обновлено в 12:58
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Авто

Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля

Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

Обновлено в 15:18
Политика

Захарова назвала деньги большой проблемой современного мира

Обновлено в 13:12
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Магнит
Российская компания
Российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов. По данным на 30 июня 2018 года, сеть компании включала 16 960 магазинов, из них: 12 503 магазина в формате «у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4000 магазинов дрогери «Магнит Косметик». Торговые точки расположены в 2808 населённых пунктах Российской Федерации. У компании имеется собственный автопарк, насчитывающий около 6 тысяч автомобилей. На сегодняшний день общая численность сотрудников компании составляет более 270 тысяч человек. Штаб-квартира - в городе Краснодаре.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное