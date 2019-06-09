Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазиновТАСС вчера в 05:14
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов. Об этом сообщила журналистам глава "Магнита" Ольга Наумова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика
Кадыров потребовал «прекратить прессинг» следствия по делу Голунова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя следственные действия в отношении журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, заявил, что разобраться в произошедшем получится, если общественность прекратит вмешиваться в это дело.
Обновлено в 16:36
Игры
Киану Ривз объявил дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 16:58
Футбол
Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй со сборной
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций, обыграв в финале Голландию (1:0). Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й – в общей сложности.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Общество
Ротенберг выкупит ключевую компанию проекта Крымского моста
Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг выкупит "СГМ-Мост" (создавалось для управления проектом строительства Крымского моста).
Обновлено в 16:25
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Игры
Minecraft: Dungeons выйдет весной 2020 года
На E3 показали новый трейлер Minecraft: Dungeons.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Политика
NYT: Китай предостерёг Microsoft и Dell от прекращения поставок КНР
Власти КНР предупредили зарубежные компании, в частности Microsoft, Dell и Samsung Electronics, о «серьёзных последствиях» в случае их согласия следовать запрету США относительно поставок технологий китайским компаниям.
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Маттиа Бинотто: «Сегодня мы победили»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто увидел положительные моменты после того, как пилот команды Себастьян Феттель упустил первое место на Гран-при Канады из-за пятисекундного штрафа.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу
Обновлено в 10:00
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Авто
Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 04:11
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков
В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля
Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".
Обновлено в 14:51
Политика
Захарова назвала деньги большой проблемой современного мира
Обновлено в 13:12
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Общество
Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35