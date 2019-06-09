Экономика

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазиновТАСС 08 июня в 05:14

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Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов. Об этом сообщила журналистам глава "Магнита" Ольга Наумова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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«Магнит» запускает новый формат магазинов

Моллы.Ru00:35

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Агентство Телеграфвчера в 07:02

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

ТАСС08 июня в 05:14

«Магнит» начал тестировать магазины малого формата

ПРАЙМ08 июня в 05:18
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
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