Экономика
«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазиновТАСС 08 июня в 05:14
Ретейлер "Магнит" начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов. Об этом сообщила журналистам глава "Магнита" Ольга Наумова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Происшествия
Полковнику Захарченко огласят приговор
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено вчера в 08:09
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 00:11
Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.RU» подтвердили, что самолет, следовавший рейсом Москва-Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по технической причине.
Обновлено вчера в 23:21
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области
Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области.
Обновлено в 00:30
Общество
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Минсельхоз овладевает «Росагролизингом»
Ведомство претендует на права акционера госкомпании Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО «Росагролизинг» вместо Росимущества.
Обновлено вчера в 18:57
Игры
Анонсирована новая игра от студии Arkane — Deathloop
На презентации Bethesda в рамках игровой выставки E3 2019 представители студии Arkane в Лионе сделали анонс своего нового проекта, сюжет которого разворачивается на таинственном острове, где дерутся два ассасина, цель которых сохранить петлю времени и, соответственно, разрушить ее.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Крупную партию наркотиков изъяли в Иркутске
Полиция Иркутска задержала 32-летнего ангарчанина по подозрению в хранении и распространении наркотиков.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Домовитый Максим Галкин спасает каштаны в своем саду от засухи
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье
Суд отказал в приостановлении рассмотрения иска о заражении детей гепатитом С в Приамурье
Благовещенский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) о приостановлении рассмотрения иска родителя онкобольного ребенка, зараженного гепатитом С, поданного совместно с Роспотребнадзором.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Сборная Португалии стала первым победителем Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Нидерландов в финале Лиги нацией УЕФА.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Токаев поблагодарил граждан Казахстана за оказанное на выборах доверие
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после обнародования предварительных результатов выборов поблагодарил соотечественников за доверие, говорится в в сообщении штаба кандидата.
Обновлено вчера в 23:40