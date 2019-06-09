Общество

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазиновАгентство Телеграф вчера в 07:02

Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу "Магнита" Ольгу Наумову. В новом формате сейчас в России работают два магазина — один в Краснодаре, а второй в Москве.
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«Магнит» тестирует ультрамалый формат магазинов

Коммерсантъ Краснодар02:28

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Агентство Телеграфвчера в 07:02

«Магнит» открыл пилотные магазины «Магнит сити»

Milknews.ru02:30

Новый формат магазинов «Магнит» появился в Краснодаре

Блокнот Краснодар01:19

«Магнит» открыл первые ультрамалые магазины

iReactor01:36

«Магнит» начал тестировать магазины малого формата

ПРАЙМ08 июня в 05:18

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов

ТАСС08 июня в 05:14
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
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