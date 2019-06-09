Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазиновАгентство Телеграф вчера в 07:02
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу "Магнита" Ольгу Наумову. В новом формате сейчас в России работают два магазина — один в Краснодаре, а второй в Москве.
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