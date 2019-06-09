Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазиновАгентство Телеграф вчера в 07:02
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу "Магнита" Ольгу Наумову. В новом формате сейчас в России работают два магазина — один в Краснодаре, а второй в Москве.
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Происшествия
Замглавы администрации Барнаула стал фигурантом дела о взяточничестве
"В течение 2017-2019 годов замглавы администрации Барнаула получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более 1 млн рублей за заключение муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов", - говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
В Туве мужчина спасся от медведя, откусив ему язык. Об этом сообщает телеканал ТВК.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Что второй ребенок Тимати получит в наследство от его старшей дочки
«СтарХит» узнал, что ребенок модели получит в наследство от старшей дочки Тимати.
Обновлено в 01:00
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Арнольда Шварценеггера
Актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер после года отношений поженились.
Обновлено вчера в 03:02
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автобуса с маршрутным такси в Сочи.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Испания – Швеция: прогноз Анатолия Бышовца на матч квалификации Евро-2020
Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отборочного цикла Евро-2020 Испания – Швеция.
Обновлено в 03:50
Политика
«Прямую линию» проведет президент России Владимир Путин
20 июня состоится «прямая линия» с президентом нашей страны Владимиром Путиным – вопросы начали принимать с 9 июня, и жители Челябинской области также могут их задать По сообщению пресс-службы Кремля, вопросы для «прямой линии» с президентом начали принимать вчера, 9 июня, а сама беседа главы государства с россиянами запланирована на 12.00 (время московское) 20 июня.
Обновлено в 01:30
Политика
Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции
Греция считает, что санкции мешают диалогу между Россией и ЕС, и хочет стать связующим звеном, проводником между ними, заявил глава МИД страны Йоргос Катругалос.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес
Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»
Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Экс-жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая является экс-женой Армена Джигарханяна, в эфире НТВ.
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Авто
Появились первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первую фотографию обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТО
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16
Наука
На Кипре нашли неолитические каменные постройки
Археологи обнаружили в неолитическом поселении на юге Кипра несколько каменных строений, сооруженных около 8,4–7,6 тысяч лет назад, при этом одно из строений круговое.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар
Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.
Обновлено в 02:58