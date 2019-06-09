Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазиновАгентство Телеграф вчера в 07:02
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу "Магнита" Ольгу Наумову. В новом формате сейчас в России работают два магазина — один в Краснодаре, а второй в Москве.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян
По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
Обновлено в 01:32
Энергетика
С 1 июля цена на газ для россиян повысится на 1,4%
Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая.
Обновлено в 01:20
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии c «Сент-Луисом»
Хоккеисты "Бостон Брюинз" на выезде победили "Сент-Луис Блюз" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Более 2,4 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 2,4 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, всего планируется привить более 3,1 млн человек.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек
В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Военные в Брянской области перешли на цифровое телевещание
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Обновлено в 00:01
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
В России снизилось число бедных
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за 2018 год число бедных россиян (с доходами ниже прожиточного минимума) сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.
Обновлено вчера в 19:52
Авто
Названы самые продаваемые подержанные Opel в России
Специалисты «Автостат Инфо» провели исследование и выявили самые продаваемые подержанные Opel в России.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено вчера в 10:00
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Арнольда Шварценеггера
Актер Крис Пратт и писательница Кэтрин Шварценеггер после года отношений поженились.
Обновлено вчера в 03:02
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено вчера в 05:43
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирской области
Более 20 случаев менингококковой инфекции отмечено в Новосибирской области.
Обновлено в 00:30
Политика
В Молдавии возникло двоевластие
Молдавия пытается преодолеть политический кризис. Фактически в стране сложилось двоевластие.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Советы по выбору мороженого дал Роспотребнадзор
Обновлено в 00:09
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено вчера в 02:02
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
Названа причина крушения F-35A ВВС Японии
Обновлено в 01:09