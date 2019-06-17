Общество
«Магнит» начал собирать алюминиевые банки и пластиковые бутылкиInc.Russia 08:57
Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и пластиковые бутылки от 0,25 до 2 л. Как сообщается в официальном заявлении «Магнита», крышки и этикетки перед отправкой тары снимать не нужно, также нельзя сминать упаковку, так как сканер считывает штрих-код и распознает состав тары, чтобы рассортировать разные виды материалов.
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с чего всё началось
Торговая сеть «Магнит» начнет прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, говорится в сообщении компании.Lenta.ru09:48
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В «Магнитах» начали принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки
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