Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банкиRambler News Service 07:10

В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.
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с чего всё началось
Торговая сеть «Магнит» начнет прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, говорится
 в сообщении компании.
Lenta.ru09:48

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В «Магнитах» начали принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
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