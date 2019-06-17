«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банкиRambler News Service 07:10

с чего всё началось

В пресс-службе отметили, что каждый пандомат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. «Магнит» - второй по объему выручки российский ритейлер.

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Здоровье Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.

Футбол Франческо Тотти уходит из «Ромы» Сегодня на пресс-конференции Тотти заявил, что прекращает работать в администрации клуба.

Политика Опубликован проект приказа об изоляции Рунета в случае угрозы На сайте правительства появился проект ведомственного приказа Роскомнадзора, который вводит порядок действий в российском сегменте интернете в случае возникновения угроз.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Наука Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.

Армия и оружие В МИД России назвали преступлением удар боевиков в Сирии по госпиталю Министерство иностранных дел России назвало военным преступлением ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю.

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Происшествия На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.

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Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

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