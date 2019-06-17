Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую таруРБК 07:35
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.
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В «Магнитах» начали принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки
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Burger King накажут за рекламные слоганы
В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
Обновлено в 02:49
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Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском крае погибли два человека, ещё десять получили травмы.
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В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР
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Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
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После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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