Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую таруРБК 07:35

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.
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«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

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